DOĞUGÜCÜ BAL LİGİNDE

Doğugücü Spor kulübü 1947 Çekirge İdmanyurdu’nun tüm haklarını satın alarak BAL liginde oynama hakkı elde etti.

Doğugücü Spor kulübünden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

Kamuoyuna Duyuru Yönetim kurulumuzun, 1947 Çekirge İdmanyurdu Spor ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda ilgili kulübün tüm haklarını bugün (01.06.2022) itibariyle “Bursa Doğugücü Spor Kulübü” olarak satın almış bulunmaktayız. 2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig’te mücadele edecek 1947 Çekirge İdmanyurdu Spor’un tüm haklarını satın alarak ismini Bursa Doğugücü Spor Kulübü olarak, armayı da kulübümüzün armasıyla değiştirdiğimizi; Bu gelişmeler neticesinde de kulübümüzün 2022-2023 sezonunda yoluna “Bölgesel Amatör Lig’te“ devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Bursa Doğugücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu.”