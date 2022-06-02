DOĞUGÜCÜ BAL LİGİNDE

DOĞUGÜCÜ BAL LİGİNDE

Doğugücü Spor kulübü 1947 Çekirge İdmanyurdu’nun tüm haklarını satın alarak BAL liginde oynama hakkı elde etti.

Doğugücü Spor kulübünden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

Kamuoyuna Duyuru Yönetim kurulumuzun, 1947 Çekirge İdmanyurdu Spor ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda ilgili kulübün tüm haklarını bugün (01.06.2022) itibariyle “Bursa Doğugücü Spor Kulübü” olarak satın almış bulunmaktayız. 2022-2023 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig’te mücadele edecek 1947 Çekirge İdmanyurdu Spor’un tüm haklarını satın alarak ismini Bursa Doğugücü Spor Kulübü olarak, armayı da kulübümüzün armasıyla değiştirdiğimizi; Bu gelişmeler neticesinde de kulübümüzün 2022-2023 sezonunda yoluna “Bölgesel Amatör Lig’te“ devam edeceğini  kamuoyunun bilgisine sunarız. Bursa Doğugücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu.”

nevzat

nevzat

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