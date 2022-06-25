DOĞUGÜCÜ’NDE BAŞKAN SİNAN EKİN

Bursa Doğugücüspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Sinan Ekin güven tazeledi.

Cihangir Düğün Salonunda düzenlenen kongreye TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda kulüp üyesi katıldı.

Konuşmaların ardından 2022/2023 sezonu için Sinan Ekin Başkanlığında tek liste girilen seçimde yeni yönetim kurulu oy birliği ile kabul edildi.

Sinan Ekin başkanlığında ki yönetim ise şu isimlerden oluştu;

Adnan Erkol, Adnan Kalkan, Ali Alp, Ayhan Kılıçer, Barış Serbest, Bilal Uras, Ejder Kaya, Emre Taşkaya, Fatih Çite, Fikret Ekin, Hatem Uras, Hayrettin Güzel, Kamuran Tanrıverdi, Maşallah Demirci, Mevlüt Aydınlık, Mehmet Burun, Mehmet Terkin, Mücahit Serbest, Muhammed Aygün, Muhsin Yeniçeri, Murat Tasdemir, Murat Yoldaş, Necip Salacan, Osman Taşdemir, Semih Emre Akçora, Senver Duygu, Serkan Kavak, Servet Altun, Turgay Demir, Ümit Başdinç, Ümit Ulucan, Ünal Çetin, Saddam Soyuşen, Yakup Kise, Yasin Uçkun ve Yıldırım Uras.