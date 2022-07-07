FİKSTÜR BELLİ OLDU

Bu sezon TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan İnegölspor’un 2022-2023 fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Sezon Planlamalarını belirledi.

Buna göre; TFF 2. Lig 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak.

TFF 2. Lig'de 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Çekilen fikstürün ardından İnegölspor, 28 Ağustos Pazar günü sahamızda Bayburt Özel İdare Spor’u ağırlayacak ve seyirciyle buluşmuş olacak. Ekip ligin 2. Haftasını ise bay geçecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 13:38