İLK TRANSFER SAKARYASPOR’DAN

İnegölspor, ilk dış transferde Sakaryaspor’dan orta saha oyuncusu Umut Sönmez ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Taraftar Sorumlusu Burhan Serbest, Reklam ve Sponsorluk Sorumluları Turgut Başdinç ve Cavit Ünalan ile Amatör Kulüpler Sorumlusu Serkan Deyirmenci katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Taraftar Sorumlusu Burhan Serbest, şunları söyledi:

“2022-2023 sezonu için ilk dış transferimiz olarak Umut Sönmez arkadaşımızla anlaştık. 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hedefe oynayan bir takım olacağımız için Umut kardeşimizle inşallah daha üst seviyelerde oynarız. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun.”

Umut Sönmez ise, “Bende buraya gelmekten dolayı çok mutlu oldum. Tabi Şaban hocanın da buraya gelmemde ilgili büyük katkısı oldu. Bu sene hedeflerimiz şampiyonluğa oynamak. Onun için geldim zaten. İnşallah sene sonu çok güzel bir yerde oluruz. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.