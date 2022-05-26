İNEGÖL ANADOLU BİRLİK SPOR KULÜBÜ KURULDU

İnegöl Anadolu Birlik Spor kulübü kurucu Başkan Mehmet Çalık, Kaymakamlık dernekler şefliğine kurucu dosyayı teslim etti.

Açıklamalarda bulunan İÇDER Federasyon Başkanı Mehmet Yurttutan yaptığı açıklamada:

“Bugün itibariyle İnegöl Anadolu Birlik Spor Kulübü kuruluş dosyamızı dernekler şefliğine teslim ettik. Kurucu üyelerimiz ve kurucu başkanımızla birlikte bizde İnegöl ve genç kardeşlerimiz için yapabileceğimiz bir şeyler vardır diye yola çıktık. İnegöl’ümüze gençlerimize hayırlı uğurlu olmasına temenni ediyorum. Kurucu başkanımız olarakta iş adamımız Mehmet Çalık Bey inşallah bu süreci yürütecek bizlerde Mehmet Çalık beye yardımcı olacağız. Bundan 2 hafta önce İÇDER futbol turnuvamızı başlatmıştık. Orada da süreç çok güzel ilerliyor. Turnuvaya katılan oyuncularımızın içinden de seçeceğimiz çocuklarımız var. İnegöl’de ciddi potansiyeli olan gençlerimiz var, bizler bu kardeşlerimizi bu sürece dâhil ederek en azından bu gençlere dokunabilmek, onlara değer katabilmek adına bugün kuruluş dosyamızı teslim etmiş bulunuyoruz. Ben bu konuda bizleri destekleyen tüm İnegöllü hemşerilerimize teşekkür ediyorum.”

Kurucu Başkanı Mehmet Çalık yaptığı açıklamada:

“Başkanımda ifade ettiği gibi İnegöl Anadolu Birlik Sporu kurma amacımız; sağlıklı, ahlaklı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, milli amaçlara uygun ve milli kültürümüze bağlı manevi değerlerimize saygılı, ülkemizi her alanda başarı ile temsil edecek sporcuları yetiştirmek, gençliğin fiziki ve moral kabiliyetini geliştirmek, karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur. Bu süreçte bizlerin yanımızda olan yalnız bırakmayan İÇDER Federasyonuna bağlı dernek başkanlarımıza, kurucu üyelerimize ve İCDER Federasyon başkanımız Mehmet YURTTUTAN beye çok teşekkürlerimi sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 16:17