İNEGÖLSPOR'DA HEDEF ANTALYA’DAN KUPA İLE DÖNMEK

9-14 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan U15 Bölgesel Gelişim Ligi Finallerine katılacak olan İnegölspor ekibi, Antalya’dan kupa ile dönmek istiyor.

Finallere ekibimizle birlikte Karşıyaka, Çorum Futbol Kulübü ve Esenler Erokspor katılacak. Ekibimiz ilk maçında 11 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’da Karşıyaka ile karşılaşacak. Ekibimiz maçı kazandığı takdirde 14 Haziran Salı günü Çorum- Esenler Erokspor galibi ile final müsabakası oynayacak.

Final maçları öncesi kulüp tesislerimizde düzenlenen basın toplantısına Altyapı Sorumlumuz Sinan Taylan, Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin, U15 Teknik Sorumlumuz Yunus Memiş İle Takım Kaptanı Abdullah Başdere katıldı.

Altyapı Sorumlumuz Sinan Taylan, buraya yaptığı açıklamasında, şunları söyledi:

“Çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Son 4’e kaldılar. İnşallah Antalya’daki 4’lü turnuvadan da kupayı alıp geleceklerine inanıyoruz. Biz yönetim olarak, kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah güzel sonuçlarla gelecekler.”

U15 Teknik Sorumlumuz Yunus Memiş ise “Öncelikle hem camiamız adına hem de İnegöl adına hayırlı olsun. Çocuklarla beraber çok iyi bir iş başardığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Çok büyük emek sarf ettiler. En başından beri çok inandılar çok güzel mücadeleler ettiler. Oradaki turnuvada tabiî ki biz 4’lü final oynayacağız ancak hedefimiz şampiyon olmak. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız. Hem yönetim olarak hem altyapı hocaları olarak seferberlik ilan etmiş durumdayız. Oradaki sonuç ne olursa olsun İnegöl’ümüzü en iyi şekilde temsil edip, hem İnegölspor’umuzu hem de İnegöl’ümüzü gururlandırmak istiyoruz.”dedi.

Takım Kaptanı Abdullah Başdere ise “Gruplardaki başarımız çok güzeldi. Maçlarda çok güzel mücadele ettik. Onun dışında takımımız hiç mücadeleyi bırakmadı. Geriye düştüğümüz maçlarda da toparlandık ve çabuk döndük. Mücadeleyi bırakmadık. Yarı finale çıkmaya hak kazandık ve Antalya’ya gideceğiz. Şampiyonada kendimizi en iyi şekilde kanıtlayıp, kupayı alıp İnegöl’e döneceğiz.”şekilde konuştu.



Son olarak söz alan Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin “Öncelikle sporcu kardeşlerime ve grup hocalarıma teşekkür ediyorum. Bize bu duyguyu, mutluluğu yaşattılar. Antalya’da kulübümüzü temsil edecekler. Bildiğiniz gibi oralarda İnegölspor’un olması gerekiyor. İnegöl’ün reklamı açısından İnegöl’ün adının duyulması adına önemli yerler. Gelişim ligleri bildiğiniz gibi profesyonel takımların, 2. ve 3.Liglerin katıldığı bir lig. Bizim takımımız ilk etapta 24 takım arasından en iyi 8 takım arasına girdi. Geçen hafta bildiğiniz gibi Bilecik’te Sakaryaspor ile oynadı ve Sakaryaspor’u uzatma dakikalarında attığımız gol ile yenmeyi başardık. En iyi 4 takım arasına girdik. 9-14 Haziran tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta müsabakalar oynanacak. Bizim ilk rakibimiz Karşıyaka. Çorum Futbol Kulübü ve Esenler Erokspor diğer takımlar. Biz ayın 11’inde oynayacağımız müsabakada gece maçı oynayacağız. Çocuklarımız adına da bu büyük bir deneyim olacak. Aynı şekilde bizler adına da. Orada maçı kazanırsak, Salı günü final müsabakasına çıkacağız. Mağlup olursak 3.’lük 4.’lük müsabakasına çıkacağız. Başta da söyledim. Önemli olan İnegölspor’umuzun orada yer alması. İnegölspor isminin orada yer alması. Bizim için en büyük gurur kaynaklarından bir tanesi baktığımız zaman. Tabi bu oluşumlar çok kolay olmuyor. Bu gruplar çok kolay yetişmiyor. Burada bir sürü insanın emeği var. Baktığınız zaman başkanlarımızın, yönetim kurullarımızın, daha önceki seneler çalışan altyapı sorumlularımızın, Murat hocanın, İrfan hocanın, Köksal hocanın altyapı sorumlusu olarak emekleri var. Bu grubu kuran Ayhan hocanın büyük emeği var. Sonrasında Refik hoca, Murat Kışkan hocam, Caner hocam, en büyük payda tabiî ki Yunus hocamda. Baktığımız zaman bir başarı var ama perdenin arkasında bir sürü insanın emeği var. Tabi kolay bir süreç değil. Amacımız İnegölspor profesyonel takımına buradan oyuncuları çıkarabilmek. Bordo-beyaz çubuklu forma ile İnegöl ilçe stadında, İnegöllülerin bu çocuklarımızı izlemesini sağlamak. En büyük amacımız bu. Ben yönetim kurulumuza, altyapı sorumlularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah oradan güzel sonuçlarla İnegöl’e döneceğiz.”ifadelerini kullandı.