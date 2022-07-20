İNEGÖLSPOR'DAN BURSASPOR'A ZİYARET

İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Bursaspor Kulüp Başkanı Furkan Banaz ve yönetim kurulunu ziyaret ettiler.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Şahin, Genel Sekreter Nuhi Solak, Federasyon Temsilcisi Volkan Kardaş, Hukuki İşler ve Kulüp Şirketleşme Sorumlusu Enes Özer, Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Cavit Ünalan ile Kulüp Müdürü Yavuz Memiş’i, Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz, 2.Başkan Sinan Topuk ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Zahit Yanar, Rıdvan Gültekin ve Onur Özen karşıladı.

Yapılan görüşmenin ardından Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Bursaspor Kulüp Başkanı Ömer Furkan Banaz’a takım formasını hediye etti.