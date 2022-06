İNEGÖLSPOR HEDEFE KİLİTLENDİ

İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, Başkan Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmet Bayhan ile Basın Sözcüleri Ozan Can ve Korhan Kaynakçı, yeni kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldiler.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, görevde bulunacakları süre zarfında yönetim kurulu olarak yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Bugün Allah nasip ederse 2022-2024 sezonlarında işinden, eşinden vakit ayırıp İnegölspor için emek verecek değer katmaya çalışacak bu vesile ile hem maddi hem de sportif olarak bir başarı ortaya koyma gayreti ile bir araya gelmiş yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile sizlerin karşısındayız” diyen Ademoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“İlçe kamuoyunun da yakından takip ettiği belki bazı kalp kırgınlıklarının da yaşandığı bir süreci geride bıraktık. Hayırlısı ile kongremizi yine başarılı, katılımlı ve coşkulu bir şekilde yaptık. Kongremizin hemen arkasından önce yönetim kurulunda görev dağılımımızı yaptık. Hemen akabinde de Teknik Direktör ve teknik heyetle ilgili görüşme ve istişarelerimizi gerçekleştirdik ve geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen Şaban Yıldırım ve ekibi ile başta mali kriterlemize uygun olacak kadro, oyun sistemi, bizim ve şehrimizin beklentilerini karşılayabileceğimiz konularda fikir birliğine varmamız ile anlaşmamızı gerçekleştirmiş olduk. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla sürekli İnegölspor’u hem mali olarak hem kurumsal olarak hem de alt yapısını da ihmal etmeden A takımımız düzeyinde sportif olarak nasıl üst seviyeye çıkarabiliriz konusunda defalarca istişareler ettik. Bu süreçte birçok yönetim kurulu üyesi arkadaşım elbette şehrin belli dinamikleri ile görüşerek fikir alışverişinde bulundu, bulunmaya da devam edeceğiz. Hep birlikle akıl ve fikir birliği içerisinde bazen eleştirerek İnegölspor için maddi manevi destek veren herkesin uyumlu ve sürece pozitif katkılar sunmasını açıkçası bekliyoruz. Şunu biliyoruz ki beklenen başarı ancak birlikte hareket edersek yakalanabilir. Bireysel düşünceler, bireysel beklentiler şimdiye kadar hiçbir camiaya katkı sunmamış aksine hep olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu manada daha önceki dönemlerde, yıllarda olduğu gibi şehrimizden sabır, sebat ve destek bekliyoruz.”

Yönetim olarak taraftarın, basının, İnegöl şehrinin hatta spor camiasının İnegölspor’dan ne beklediğini bildiklerini ifade eden Ademoğlu, “Biz de güzellikler olsun, başarı olsun hep birlikte mutlu olalım istiyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti samimiyetle ve inançla ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ele aldığımız her fikri, her öneriyi titizlikle dikkate aldığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugün hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile biraraya gelelim hem de planlamalarımız hakkında bilgi verelim istedik. 2022-2023 sezonunda öncelikle mali disiplini bırakmadan; Kadro Planlaması ve Bunun Getireceği Sportif Başarı, Altyapı da Modernizasyon ve Yeni Bir Bakış Açısı, Spor Okulları, Şirketleşme Süreçlerinin Başlatılması, Reklam ve Sponsorluk, İn-Store Çalışması, Yeni Tesise Taşınma Süreçleri. Şimdi izninizle bu konuları kısa kısa açmak istiyorum; Kadro Planlaması: Şunu biliyoruz ki İnegöl spor camiası uzun süredir başarıya aç. Başta play-off olmak üzere bir üst lige çıkma hayalimiz hiçbir zaman azalmış değil. Tüm planlamalarımızı öncelik olarak elbette mali disiplini bozmadan play-off olarak kurguluyoruz. Hocamız ve transfer komitemiz ile her bölge için ayrı ayrı çok geniş değerlendirmeler yapıyoruz. Hem sözleşmesi devam eden hem de biten ve takviye yapılması gereken mevkiler için geniş bir çalışma yürütüyoruz. Aslında bu vesile ile önceki sezonlarda İnegölspor’da forma giymiş, iz bırakmış şu an farklı kulüplerde gerek antrenörlük gerekse de scout olarak görev yapan arkadaşlarımıza da birçok oyuncu ile ilgili bilgileri teyit etme ve fikir alışverişi hususunda bilgi paylaşımı yapıkları için teşekkür etmek istiyorum. Altyapı da modernizasyon ve yeni bir bakış açısı ve Spor Okulları. Şunu biliyoruz ki bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Buradan hareketle yeni yapılan tesislerin bize verdiği sinerji ve motivasyon ile altyapımızı daha aktif ve güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Bu amaçla spor okulları çalışmaları ile alt yapı çalışmalarının planlaması ve çalışma süreçlerini birbirinden ayıracağız. Alt yapı bizim için ayrı bir kavram olacak ve o şekilde çalışacağız, spor okulları ayrı bir kavram olacak ve o şekilde çalışacağız. Yaz ve Kış Spor okulları ile İnegöl’deki her çocuğa ulaşmak istiyoruz. Açık ve kapalı tesisleri tek teker inceliyoruz. Sadece İnegölspor tesislerinin olduğu yerde değil Süleymaniye Mahallesine ulaşma imkanı olmayan ancak farklı ve uzak mahallelerde yaşayan aile ve çocuklarına da İnegölspor’un kapılarını açacağız” dedi

Her bir amatör kulübün kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Ademoğlu, “Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum ve kafalarda yanlış bir anlama oluşmasın. Bu planlamayı yaparken amatör kulüplerimizin çalışma lokasyonlarına da riayet edeceğiz. Her bir amatör kulübümüz bizim için çok değerli. Yapacağımız çalışma onları asla rahatsız etmeyecek. Biz mümkün olduğu kadar tüm şehre yayılan ama bunu yaparken de kulüplerimizi rahatsız etmeyen bir strateji ile hareket edeceğiz. Spor Okulları ile Spor çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, obeziteden ve hareketsiz bir yaşam alanından sosyal yanı güçlü, enerjisi yüksek, iletişimi kuvvetli bireyler yetişmesi için çok önemli bir araç olacak. Bir taraftan bunu sağlarken diğer taraftan da yetenekli bireyleri de altyapımıza kazandırarak sürekli sportif bir hayatı sunmaya çalışacağız. Tüm bunları yaparken hem kulüp kapılarımızı hem de gönül ve dostluk kapılarımızı tüm kulüplerimize ve kulüplerimizde görev yapan arkadaşlarımıza sürekli açık tutacağız” ifadelerini kullandı.

Şirketleşme süreçlerinin başlatılmasıyla alakalı da bilgiler veren Ademoğlu, “ Tüm kulüplerin ve spor kamuoyunun uzun süredir üzerinde konuştuğu ve beklediği yeni spor yasası yaklaşık iki ay önce meclisten geçti. Bu yasa ile kulüplerin gelir giderleri, bütçe harcama esasları görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri bunlara yapılacak her türlü yardımın şekli ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar yeniden ele alındı ve düzenlendi. Bilindiği üzere kulüpler mevcut durumda dernekler yasasına göre idare ediliyor. Şimdi en kolay anlaşılır hali ile şirketleşme modeli olarak tüm kulüpler yeni bir yönetim modeline dönüşecek. Biz de kongremizde de aldığımı karar gereğince bu sürece hazırlanıyor ve kurumsal bir kültür oluşması için kendi içimizde hem avukat arkadaşlarımızla hem hem spor yöneticilerinden aldığımız ve alacağımız desteklerle aynı zamanda sürece katkı koyması için İnegöl Ticaret ve sanayi Odamızın da destek ve katkıları ile süreçleri başlatıyoruz. İnşallah bu süreci de en güzel şekilde takip edip güzel bir sonuç ortaya çıkaracağız. Reklam ve Sponsorluk. Bu alan da elbette çok önemli. İnegölspor İnegöl’ün en önemli markası diyoruz. Şehir tanıtımı için de çok önemli bir argüman. Hem ülkemizde hem de birçok Avrupa ülkesinde şehir isimlerini birçoğumuz futboldan, basketboldan vs. biliyoruz. Biz yönetim kurulu üyesi arkadaşımla beraber şehrin büyüklerimizin teveccühü ve kongre üyelerimizden aldığı yetki ile sizlerin adına bu süreci sevk idare ile görevlendirdiği bir ekibiz. Ama bu süreç sadece bizimle yürümez bunu da hepimizin bilmesi lazım. Gerek İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanımız gerek İnegöl Ticaret ve sanayi Odamız ve Başkanımız önceki yıllarda olduğu gibi belki de daha fazla yine bu sürece katkı verecekler. Ama biz şehir olarak hareket edelim istiyoruz. Sanayicilerimiz destek olmazsa, esnafımız destek olmazsa bu işi yürütmek ve beklenen başarıyı elde etmek gerçekten çok zor. Bugüne kadar destek veren katkı koyan herekse çok teşekkür ediyoruz ve minnettarız. Bize yine kapılarını açmalarını destek olmalarını bekliyoruz. Bu kapsamda forma göğüs ve sırt reklam alanlarından kol ve şort alanlarına, stadyum isim hakkı dahil olmak üzere kale arkaları, yedek kulübeleri ve hatta tribün isimleri de dahil olmak üzere çalışmamızı yaptık. Değerli büyüklerimizi ziyaret edip karınca kararınca destek talep edeceğiz. Önceliğimiz elbette kendi şehrimizde faaliyet gösteren firmalar olacak. Ancak her öneri ve mali desteğin olabileceği kapıları sonuna kadar aşındıracağız. Güzel bir atasözümü var. Harman olur yel ile düğün olur el ile. Bu güzel sözle birlikle her ele uzanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İn-Store çalışmasının da sürdüğünü dile getiren Ademoğlu, “Arkadaşlarımızla bir hayal kurduk dedik ki bir de İnegölspor logolu ve markalı ürünlerimiz olsun. İnegölspor için bir gelir kapısı oluşsun. Bu işi yapan farklı kulüpler ile nasıl yaparız konusunda bilgi alışverişinde bulunduk ve güzel ilerlemeler kaydettiğimi belirtmek istiyorum. Yakın zamanda inşallah bu konuyla ilgili ayrı bir basın toplantısı ile detayları paylaşmayı arzu ediyoruz” dedi.

Yeni tesise taşınma süreçlerine de değinen Ademoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bursa Büyükşehir Belediyesinde yapılan ki bu vesile ile tesis yapımı başlatan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe’ye ve akabinde tesisi tamamlayıp sorunsuz bir şekilde bize tesisi hediye eden mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, tesisin iç ve dış tefrişatı ile bakımı ile ilgili katkılarından dolayı İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’a teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar yapılan tesis gerçekten Türkiye sathında çok büyük ve güzel bir tesis. Ben gezdiğim hiçbir 2.lig kulübünde böyle bir tesis görmedim. Bırakın 2.ligi 1.lig hatta birçok Süper Lig takımında olmayan bir tesise sahip olduk. Şimdi bu tesisi en güzel ve en yararlı şekilde nasıl kullanırız onu bilmemiz lazım. Her bölümü ayrı konuşup, çalışıp sezon öncesi hazır hale getirmek istiyoruz. İşimiz çok, yükümüz ağır. Ancak İnegöl bu işlerin altından elbirliği ile kalkar. Daha şimdiden kime gitsek bize çok yakın ilgi ve alaka gösteriyor. Bunun artarak devam etmesi için biz de yönetim olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğu göstermek durumundayız. Ve elbette vefakar ve cefakar taraftarımıza da birkaç mesaj vermek isterim. Elbette yönetimimizde yeni arkadaşlarımız ile daha da güçlendik. Önceki dönemde benimle birlikte yol yürüyen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız iki sezonda da taraftarımızı çok mutlu edemediğimizin farkındayız. Gerekçelerini kongrede anlatmıştım. Bu süreçte hem şahsıma ve yönetici arkadaşlarıma hem de kulübümüze gösterdikleri saygı ve sabır için ne kadar teşekkür etsem az gelir. 2 sezon boyunca oldukça tecrübe edindik. Her zaman ifade ettiğim gibi mali disiplini bozmadan hareket etmeye devam edeceğiz. Ancak sıkı çalışıyor ve eksikliğini hissettiğimiz mevkiler için teknik heyetle işi hassas yürütüyoruz. İyi bir kadro yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aslında sadece bir kadro kurmak istemiyoruz aynı ruha sahip iyi bir ekip oluşturmak istiyoruz. Taraftarımız bize inansın ve güvensin. Varsa olan kızgınlıklarını ve küskünlüklerini bıraksın. Bir olup kenetlenip hedefe yürüyelim. Kaymakam beyden başlayarak herkese teşekkür etmeyi unutmadan bitirebiliriz.”