İNEGÖLSPOR İÇİN KADER GÜNÜ

2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grup Kura Çekimleri, 30 Haziran Perşembe günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılacak.

TFF 2. Lig Grup Kura Çekimi saat 12.00'de, TFF 3. Lig Grup Kura Çekimi ise saat 15.00'te başlayacak.

Kura çekimlerine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekimi sonrasında İnegölspor'un hangi rakiplerle ve hangi grupta mücadele edeceği belli olacak.

Bursaspor, Karacabey Belediye ve İnegölspor'un bulunduğu Bursa takımlarının 2'si aynı grupta mücadele edecek.