İNEGÖLSPOR NİYAZİ BATUHAN SALMAN İLE ANLAŞTI

İnegölspor, Tarsus İdman Yurdu’ndan eski oyuncumuz orta saha oyuncusu Niyazi Batuhan Salman ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeni kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumluları Cihan Bozacılar ile Mustafa Arıcı katıldı.

İmza töreni öncesi açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, eski oyuncumuz Niyazi Batuhan Salman ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Öncelikle Niyazi Batuhan kardeşimize yuvasına hoş geldin diyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda Niyazi kardeşimizi aradığımızda sağ olsun hemen görüşmeye geldi. İnşallah takımımıza büyük katkılar sağlayacak. Kendisine güveniyoruz ve yuvana hoş geldin diyoruz” dedi.

Niyazi Batuhan Salman ise, “ Öncelikle iki taraf içinde hayırlısı olsun. Allah iki tarafı da utandırmasın. Ben şuan evine dönmüş gibi hissediyorum. Burada yarım kalan bir işim vardı. Onu tamamlamaya geldim. İnşallah çok güzel bir sezon geçiririz. Güzel bir yapılanmanın içerisine geldiğimi düşünüyorum. Transferi de emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımın ve hocamın çok emeği var bu transferde. Onlara özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.