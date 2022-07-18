İNEGÖLSPOR ORHAN AKTAŞ İLE ANLAŞTI

İnegölspor, Ankaraspor’dan sol bek Orhan Aktaş ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törende konuşan Başkan Yardımcısı Abdurahman Maksutlar, Ankaraspor’dan sol bek mevki oyuncusu Orhan Aktaş’ı transfer ettiklerini belirterek, “ Hocalarımızın verdiği raporlar doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de geçtiğimiz sezon Ankaraspor’da oynayan başarılı savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah bundan sonra kulübümüzün başarısı için ter dökecek. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Orhan Aktaş ise İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Öncelikle anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı olsun. İnegölspor camiasına şampiyon olmak için geldim. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz üst lige çıkarız. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 16:36