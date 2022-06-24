İNEGÖLSPOR SPORTİF DİREKTÖR TUNCAY KOÇİN İLE ANLAŞTI

İnegölspor, Sportif Direktörlük için Tuncay Koçin ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Şahin ile Futbol Şube Sorumluları Serkan Bak, Cihan Bozacılar ile Mustafa Arıcı katıldı.

İmza töreni öncesi açıklama yapan Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Şahin, şunları söyledi:

“Yönetim olarak transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada bugün sportif direktörlük konusunda Tuncay Koçin ile anlaşma sağladık. Kendisinin başarıları ortada. İnşallah kulübümüze de çok faydası olacak. İnşallah hep birlikle sezon sonu hak ettiğimiz noktalara geleceğiz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Tuncay Koçin ise, “İnegölspor gibi büyük bir camia ile anlaştığım için mutluyum. Hatayspor’da 3 sene şampiyonluk yaşadım. Geçtiğimiz yılda Karacabey Belediyespor’da finallere kaldık. İnşallah İnegölspor’da şampiyonluk yaşarız. Ekibimizle birlikte inşallah İnegölspor’u hak ettiği noktalara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.