İNEGÖLSPOR YILMAZ ÖZEREN İLE ANLAŞTI

İnegölspor, liglerin deneyimli ismi orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Gönül ile Turgut Başdinç katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Gönül, daha önce prensipte anlaştıkları eski oyuncumuz Yılmaz Özeren ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Yılmaz kardeşimiz daha önce kulübümüzde final oynamıştı. Bizden sonrada gittiği Hatayspor ve Kocaelispor’da şampiyonluk yaşamıştı. Ayrıca Samsunspor ile de yarı final oynama başarısı göstermişti. Yılmaz’ın kariyeri başarılarla dolu ve kendini ispatlamış kaliteli bir oyuncu. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yılmaz Özeren ise İnegölspor’a tekrar geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Yuvaya döndüm. Burada güzel bir final oynamıştım. Burada yarım kalan bir hikayem vardı. Onu tamamlamaya geldim. Şaban hocanın burada olması benim için çok büyük bir etkendi. Gördüğüm kadarıyla da çok iyi bir yönetim kurulu oluşmuş. Müthiş tesisler yapılmış. İnegöl artık başarıyı ve üst ligleri hak eden bir konum haline gelmiş. Bizde sahada elimizden gelen mücadeleyi verip, yarım kalan işimizi tamamlayacağız inşallah. Transferimde emeği geçen başkanıma, yöneticilerime, Serkan ağabeyime ve hocama çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnegöl benim için her zaman farklı bir konumdaydı. Devamlı maçlarını takip ediyordum. Buraya geldiğim için ve bu formayı tekrar giyeceğim için mutluyum” şeklinde konuştu.