İNEGÖLSPOR YÖNETİMİNDEN BAŞKAN AKTAŞ'A ZİYARET

İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Onursal Başkan Alinur Aktaş'ı makamlarında ziyaret ettiler.

Yönetim kurulunu ağırladığı için Başkan Aktaş’a teşekkür eden Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Yapılan kongre ile tekrar göreve geldik. Bu manada sizleri ziyaret etmek istedik. Öncelikle yeni tesisimizin yapımında emeğiniz çok büyük. İnegölspor camiası olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Yeni tesisimize taşınma işlemlerimiz sürüyor ve İnşallah tesisimizde yeni sezona başlayacağız. Bu sezon hedeflerimiz var. İnşallah bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

SPORUN VE SPORCUNUN DEVAMLI YANINDAYIZ

İnegölspor Onursal Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yönetim kuruluna başarılar dileyerek, “Kongreniz hayırlı uğurlu olsun. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun ve sporcunun devamlı yanındayız. Bursa’nın her ilçesi ve kulübü bizim için çok değerli. Bursa şehri spor altyapısı olarak çok hareketli ve dinamik bir şehir. İnegöl de aynı şekilde. Elimizden gelen desteği her kesime veriyoruz. Sizlere de yeni tesisiniz hayırlı olsun. Önceki dönem belediye başkanımız sayın Recep Altepe başkanımızın başlattığı tesisi bitirip size teslim ettik. İnşallah buradan hem İnegölspor’a hem de Bursa futboluna önemli kazanımlar sağlarsınız. Başta Bursaspor’umuz olmak üzere İnegölspor’umuza, Karacabey Belediyespor’umuza, Yıldırım Spor’umuza ve tüm amatör kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.