İSAÖRENLİ FUTBOLCULAR SAHİPSİZ KALDI

İsaörenspor Osmaniyespor gerginliğinde, İsaörenli futbolcular sahipsiz kalırken, şampiyonluk maçına çıkmak isteyen futbolcular ve taraftarlar hazır bulunurken, yöneticilerin ve teknik heyetin olmaması nedeniyle çıkamadı.

İsaörenspor ile Osmaniyespor arasında yaşanan gerginlikte sular durulmuyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü İsaörenspor yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gelen tehditler yüzünden şampiyonluk maçına çıkmayacakları açıklandı. Yapılan bu açıklama sonrası Osmaniyespor yönetimi yaptığı açıklamada namus şeref sözü vererek suskunluklarını koruduklarını kanıtlar ile belgeler ile kamuoyunun karşısına çıkacağız ifadeleri kullanıldı.

GECE YARISI KARAR DEĞİŞTİ

Öte yandan İsaörenspor takımı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut yönetimin istifa ettiği yeni yönetimin aldığı karar sonrası şampiyonluk maçı olan İvazpaşa maçına çıkacakları açıklandı.

MAÇA ÇIKAMADILAR

Dün Alanyurt sahasında oynanması gereken İsaörenspor-İvazpaşa maçında, İsaörenspor yönetimi maçta görev alacak yönetici listesini veremedi. Öte yandan takımın teknik direktörü Cemal Yılmaz ise takımın başında yer almadı.

TEHDİT İDDİASI

Dün İsaörenspor teknik direktörü Cemal Yılmaz’ın maç günü tehdit edildiği öne sürülürken Osmaniyespor başkanı Oğuz Erdem yaptığı açıklamada ise bütün okları bizim üzerimize çekmeye çalışılıyor kendi yaptıkları hata yüzünden bize maal etmeye çalışıyorlar dedi.

KAPTAN KENAN AÇIKLAMA YAPTI

İsaörenspor kaptanı Kenan ise oynanmayan İvazpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada; “Biz dün akşam olayları yakından takip ettik. İnegölspor’ün önde gelen büyükleri AK Parti ilçe başkanı, İnegölspor başkanı yanımızda oldular. Biz maça çıkacak şekilde sahadaki yerimize aldık. Maça çıkmamız için hocamızın ve yöneticimizin sahada olması gerekiyor biz bu sıkıntıları çektik. Konu BASK’a taşındı sonuç ne olacak bilmiyorum. Biz bize yakışan şekilde sezon başından beri onurumuzla mücadele ettik. Rakibimize saygıyı elimizden hiç bırakmadık. Gelişen olaylar oldu herkes yakından takip etti. Futbola yakışmayan şeyler oldu. Bugün bile maçtan önce hocamızın gelmeme şeklini. Bunlarla karşı karşıyayız söylenecek çok şeyler var futbol bir kez daha zarar gördü. Şampiyonluk maçında böyle şeylerle karşılaşmak bizleri çok üzdü. Bugün şampiyon olacaktık ama onu da elimizden aldılar Allah büyük” dedi.

GÖZLEMCİ RAPORU

Yazılan raporda “İnegöl Alanyurt futbol sahasında İsaörenspor esame listesini veremedi. Muhatap idareci, antrenörler takımın başında bulunamadı. 1 kale filesi kesildi. 15 dakika hakem ve gözlemci tarafından muhatap idareci ve antrenörleri bekledi. İvazpaşaspor’un listesi ve sporcuları kontrol edildikten sonra maç iptal edildi” ifadeleri yer aldı.