KAFKASSPOR'DA NAFİ BİLALOĞLU SPORTİF DİREKTÖR OLDU

Bölgesel Amatör Lig ekibimiz Kafkasspor, kurumsallaşmak ve daha profesyonelce yönetilmek adına daha önce altyapı sorumlusu olarak görev yapan Nafi Bilaloğlu 'nu sportif direktörlük görevine getirdi.

5 yıllık bir planları olduğunu belirten Kafkasspor kulüp başkanı Celal Ter "Biliyorsunuz yeni yönetimimiz ile görev dağılımı yaptık. Hüseyin Yoğurtçu hocamızla anlaştık, ardından transferleri bitirmeye çalışıyoruz. Kulüp yapımınizla ilgili bir planlama bir kurgu var. 5 yıllık bir planımız var. 5 yıllık plan çerçevesinde daha önce altyapı sorumlusu olan Nafi hocamızı yönetim kurulumuzla yaptığımız istişareler sonucu futbolun başına getirdik"diye konuştu.

Kafkasspor 'da sportif direktör olarak göreve Nafi Bilaloğlu " Başta başkan olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Böyle bir görev için bilgi, birikim, donanıma sahip oldugumu düşünüyorum. Futbolun her kademesinde görev aldım. Buradaki temel hedefimiz kulübün kurumsal bir yapıya sahip olmasını sağlamak. Dönüşüm sağlamak, değişim sağlamak. Bunları sağladığımiz takdirde ilerleyen yılların çok daha iyi olacağını söyleyebilirim "diye konuştu