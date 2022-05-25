KAFKASSPOR'DA YENİ BAŞKAN CELAL TER

2021-2022 yılında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren, 3’üncü lig kapısından finalde dönen Kafkasspor’da kongre heyecanı şölene döndü. Celal Ter başkanlığında 48 kişiden oluşan yeni yönetim kurulu düzenlenen kongre ile göreve seçildi.

Bölgele Amatör Lig’de fırtınalar gibi esen, 3.lig biletini penaltılarda kaybeden Kafkasspor yeni sezon için çalışmalara başladı.

Kafkasspor Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve tek liste ile gidilen olağan kongrede Celal Ter ve yeni yönetim kurulu göreve seçildi.

Şölen havasında yapılan kongrede ilk konuşmayı Sabahattin Ordu yaptı. Ordu şunları söyledi: “1980 yılında kurulan 1999 yılında amatör olan Kafkasspor kulübümüzde bugüne kadar nice başkan ve yöneticiler görev aldı. Hepsinde hedef hep üst ligler oldu. Hedefler bir bir gerçekleşti. Camia olarak BAL ligi büyük bir hedefken birlik ve beraberlik sonucunda 3’üncü ligin kapısından dönen bir duruma geldik. Şimdi Celal başkan ve yöneticilerimizle hedefimiz 3’üncü lig. Bu anlamda Kafkasspor camiası olarak takımımıza hep destek tam desteğe devam edeceğiz. Kafkasspor’u daha iyi yerleşe taşımak için elini taşın altına koyan değerli büyüklerime, çok değerli Kafkas Folklor Derneği Başkanı Mennan Portakal’a, Kafkas Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şentürk’e ve Cemal Arık önderliğinde kurduğumuz mütevellit heyetindeki Ahmet Bayhan, Aslan Taşhan, Bahattin Korkmaz, Bahri Sevinç, Recai Baykan, Burhanettin Baydar, Celal Ter, Fahrettin Baykan, Haluk Özbek, Nedim Sevim, Hüseyin Özdemir, Mehmet Baştürk, Metin Ungan ve Ömer Demirtaş’a huzurlarınızda çok teşekkür ederim.”

Protokol konuşmaları kapsamında söz alan Bursaspor 2.Başkanı Talha Temurhan ise, “Sabahattin başkanımıza birlik ve beraberlik içindeki Kafkas camiasına bu heyecanı yaşattığı için can-ı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah Celal başkanımızın liderliğinde Kafkasspor’u yeni sezonda 3’ligde görürüz diye düşünmüyorum. İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu’nu da yeniden tebrik ediyorum. Kafkasspor camiası kenetlendiğinde neler yapılabileceğini tüm Türkiye’ye gösterdi. Bunu da örnek alacağız kendimize. Kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakacağız. Kafkassporla başlayan heyecanımız İnegölspor ve Bursaspor ile artarak devam eder diyorum.” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz sezona ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda İnegöl’deki amatör kulüplerin birçoğu üstün bir başarı ortaya koyarak ilçemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Camialar birlik olduğunda nasıl büyük başarılar ortaya çıktığını hep birlikte gördük. Amatör kulüplerin camia olarak birleşmeleri bir anlamda da İnegölspor için de tüm şehir olarak birleşmek gerektiği gerekliliğini ortaya koyuyor.”

“Bu yıl Kafkasspor bizleri gururlandırdı” diyerek konuşmasına başlayan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, “Elde edilen başarı için tüm yönetim kurulunu kutluyorum. 12 yıldır bir spor kulübünün yönetiminde olarak biliyorum ki bu işler gönül esaslı işler. Yaklaşık 1000 sporcu bu camiada eğitim görüyor. Bu çocuklar bizim için en büyük kazanım. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni sezonda seçine yeni yönetime başarılar diliyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Sabahattin Ordu ve yönetimi ibra edilirken, tek liste olduğu için yeni yönetim kurulu açık oylama ile oy birliğiyle göreve seçildi. Seçim sonrası konuşan Kafkasspor Başkanı Celal Ter şunları kaydetti:

“Sözlerime öncelikle kulübümüzü maddi manevi zorluklara rağmen büyük emeklerle bugünlere kadar getiren bizlere emanet eden geçmişte görev almış başkan ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarak ve aynı zamanda ebediyete intikal eden eski başkan ve yöneticilerimizi anarak başlamak istiyorum. Geçtiğimiz sezon bizlere tarifsiz duygular yaşatan, canla başla çalışan , tarihe altın harflerle yazılıp gönüllerde taht kuran , efsane başkan Sabahattin Ordu’yu , yönetim kurulunu, teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımızı, sonsuz destekleriyle her zaman arkamızda duran camiamızın bütün bireylerini, maddi manevi destekleriyle yanımızda olan camiamızın kıymetli mütevelli heyetini, Kafkas Folklor Kültür Derneği başkanı Mennan Portakal ve yönetim kurulunu , Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk’ü , destekleriyle bizlere güvenen İnegöl’ümüzün değerli iş adamlarını , final heyecanımızı bizimle paylaşmak ve bizleri desteklemek için Yalova’ya gelen ekran başında takip eden tüm İnegöllü hemşerilerimizi, sesleri kısılana kadar destekleyen büyük Kamikaze taraftar grubumuzu ve bizlere destek veren İnegöl’ümüzün bütün taraftar gruplarını ve kulüp yöneticilerini hep beraber alkışlamaya davet ediyorum. Sezon bitmesiyle beraber Sabahattin başkanımın 4 sene üst üste başarılarla dolu başkanlık döneminden kaynaklı hem yorgunluğundan hem de yeni iş hayatına atılacağından başkanlıktan ayrılmaya karar verdi. Daha sonra başkanımın ve camiamızın yoğun baskısı üzerine aday olmaya karar verdim.”

“Sabahattin başkanımın 4 yıllık Kafkasspor başkanlığında kendisine hep kardeş olmaya çalıştım iyi bir ekip olduk. Gelinen süreçte artık başkanıma bana abilik yapma görevi düştü. Ben kendisinin başarısı için canı gönülden çalıştım. Onun da benim için çalışacağından hiç şüphem yok. 48 kişilik güçlü yönetimimizle yine biriz ve beraberiz. 3. lig kapısını araladığımız güzel bir sezonun ardından sevinç ve hüznü bir arada yaşadık. Özellikle şahsımı en mutlu eden olay camiamızın ve şehrimizin ortak hareketidir. Bu süreçte İnegöl’ün sevinmeye çok ihtiyacı olduğunu gördüm. İnegölspor’umuzun 2014-2015 sezonundaki ve Kafkasspor’umuzun 2021-2022 sezonundaki heyecan dolu playoff maçlarındaki başarılarının içinde olmanın hem gururunu hem burukluğunu yaşadım. 2 finali de penaltılarla kaybettik. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya her zaman gayret ettik nasip değilmiş. Önümüzdeki sezona büyük bir heyecanla yeni bir sayfa açıyoruz; Hem profesyonel kulüp yöneticiliğim hem amatör kulüp yöneticiliğimden edindiğim tecrübeler ve yönetim kurulum ile inşallah gelecek sezon bu büyük camianın hak ettiği yere, profesyonel liglere adım atması için yine iddialı bir oyuncu grubu ve teknik kadro ile devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Burada huzurunuzda şampiyon olmak için sizlerin de büyük destekleriyle elimizden ne geliyorsa fazlasını yapmaya söz veriyorum… Altyapımızda yaklaşık 950 öğrenci ile Türkiye’nin en iddialı amatör kulüplerinden birisi olduğumuz hepinizin takdiri. Doğru plan ve stratejilerle bir kaç sene içinde altyapıdan gerekli meyveleri alacağımıza inanıyoruz ve çalışmalarımıza bu şekilde devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Önümüzdeki seneden sonra, A takımımızla şampiyon olup; altyapımızdaki her yaş grubumuzla Akademi Liglerine katılmak istiyoruz.”

“Ayrıca büyük Kafkasspor taraftarı için Kafkas Store mağazasını en kısa zamanda hayata geçirip, kulübümüzün lisanslı ürünlerini taraftarlarımızla buluşturmak istiyoruz. Storumuzdan elde ettiğimiz geliriyse Altyapımıza aktaracağız. Biz çok büyük bir camiayız, bir olursak hep beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanmak başarmanın yarısıdır, bizler inandık gerisi nasip diyelim. Taraftarı olarak onur duyduğum, gurur duyarak yöneticisi olduğum, bugün de şeref duyarak Şanlı Kafkassporumuzun başkanı olarak seçildiğim için çok ama çok mutluyum. Beni bu göreve layık gören başta Kafkasspor sevdalısı kongre üyelerimize, ateşli Kamikaze taraftar grubumuza, çok kıymetli saygıdeğer yönetim kurulu arkadaşlarımıza , ve camiamızın tüm bireylerine sonsuz teşekkürler. Biz kenetlendikçe büyüyen bir aileyiz. Zafer inananlarındır.”

Celal Ter başkanlığında ki 48 kişilik yönetim kurulunda yer alan isimler ise şöyle;

1- Abdülkadir Baykay (Fetih Alüminyum)

2- Ahmet Sütçü (Has Otomotiv)

3- Aydın Erol ( Tarık Karaca Mobilya)

4- Bahadır Hatuncik ( Baha Metal )

5- Berkay Şimşek ( Baleno Orman Ürünleri)

6- Burak Yavuz ( By Yavuz Sandalye)

7- Cengiz Soylu ( Ces Bileme )

8- Cengiz Ter ( Mazzini Mobilya)

9- Cihan Soylu ( Soylu Ticaret )

10-Emre Şen ( El Massa)

11-Erdal Soylu ( Mylife Sofa )

12-Erkan Taşdemir ( Deniz Telekom)

13-Hasan Batuhan Öke ( İnegöl Ambarı)

14-İbrahim Minden ( Pergel Tasarım )

15-İbrahim Özcan ( Bigloca)

16-İbrahim Ugurdag ( Ugurdag Mobilya )

17-İlyas Yavuz ( Mizan Döviz )

18-İsmail Biricik ( Kasap İsmail)

19-İsmail Özbek ( Saloni Mobilya)

20-Mehmet Başol ( Başol Boyama)

21-Muhammet Çelik ( Selenga Premium)

22-Mücahit Kavaz ( Rendi Mobilya)

23-Nuri Orhan ( Nuri Orhan Mutfak)

24-Nurullah Ordu ( Morbis Ahşap)

25-Oğuzhan Yenier (Oğuzhan Yenier Orm. Ürünleri)

26-Olcay Karakaya ( Karakaya Aksesuar)

27-Osman Sevim ( Ofischi)

28-Omer Baydar (Lenovo Mobilya)

29-Omer Faruk Huy ( Dekorsan Boya)

30-Recai Baykan ( Didvani Mobilya )

31-Rıdvan Şentürk ( Glod Pelet)

32-Sabahattin Ordu ( Ordu Orman Ürünleri)

33-Said Coşkun ( Artekol Mutfak)

34-Salih Bayraktar ( Loop Dizayn)

35-Sami Fergana ( Kubilay Boya)

36-Şaban Gümüş ( Siptar Döşeme malz.)

37-Samet Bayram ( Samet Tour)

38-Sedat Portakal ( Yol Mobilya)

39- Sedat Yavuz ( Jetnakk lojistik)

40-Selami Coşkun ( Konak Sandalye)

41-Selim Emre Aydın ( Mister Sofa)

42-Senol Peker (İnwood Ahşap)

43-Talat Özcan ( Leta Sandalye)

44-Tamer Çalışkan ( D-Still Mobilya)

45-Taner Karakaya ( Taner Ambalaj)

46-Taner Özgül ( İnegöl Ticaret Merkezi)

47-Tanju Şimşek ( Portakal Berjer)

48-Uğur Kamacı ( Alkam Mali Müşavirlik)

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022, 14:19