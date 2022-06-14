KAFKASSPOR'DAN MİLYONLUK TRANSFER

BAL liginde şampiyonluk hedefleyen İnegöl Kafkasspor, hedefleri doğrultusunda nokta transferler yaparak, profesyonel ligi ne kadar istediğini kanıtladı. Son olarak bir çok önemli kulüpte oynayan ve son olarak Etimesgut Belediyespor’da görev yapan santrafor Göksu Türkdoğan’ı transferi etti. Türkdoğan’ın kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine yüzlerce taraftar katıldı.

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon çalışmalarına hızlı başlayan Kafkasspor transferi noktaladı. Şimdiye kadar Türkiye’nin birçok bölgesinden 11 futbolcuya imza attıran Kafkasspor yönetimi, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de toplam 344 maça çıkan ve 105 gol ile 42 asist yaparak başarılı bir kariyer elde eden Göksu Türkdoğan’ı takıma katarak transfer dönemini tamamladı. Son transferi kulüp tesislerinde coşkulu bir törenle yapan yönetim, bu yıl mutlaka 3. Lige çıkacaklarını söylediler.

İmza töreninde konuşan Kafkasspor Başkanı Celal Ter, “Biliyorsunuz Kafkasspor geçen sene 3. Ligin kapısından döndü. Bu sene direk çıkabilme ümidiyle yola çıktık. Çok önemli transferlere imza attık. En sonda Göksu kardeşimizle transferlerimizi taçlandırmayı düşündük. Güzel bir transfer oldu. Kendisi buraya gelmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bizi araştırmış, camiamızı araştırmış, kulübümüzün yapısını araştırmış. O da güzel şeyler duymuş. Biliyorsunuz bu konularla alakalı çok farklı yorumlar yapılıyor ama ben çoğuna katılmıyorum. Biz Kafkasspor olarak futbolcunu önce ahlaklısını, karakterlisini, ondan sonra başarısına bakıyoruz. Biz Göksu kardeşimizde her ikisini de gördük. Geçmiş kariyeri şampiyonluklarla, PTT 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinden başarılar elde etmiş. Yani bizi tercih ettiğinden dolayı Göksu kardeşime teşekkür ediyorum. Kafkasspor ailesine hoş geldi. İnşallah hep beraber el ele şampiyonlukları beraber yaşarız diye düşünüyorum” dedi.

Ter, “Transferlerimizi bitirdik. Yaptığımız transferlerdeki futbolcularımız hem BAL’da tecrübeliler hem de Göksu kardeşimiz gibi büyük kariyerleri kardeşimizi takımımıza katarak transferlerimizi tamamladık” diye konuştu.

Göksu Türkdoğan ise, “Kafkasspor’a geldiğim için çok heyecanlıyım. Başta başkanımız sağ olsun, çok güzel şeyler söyledi. Kafkasspor’la ilgili teklif sonrası yaptığım araştırma da her sorduğu kişi çok olumlu cümleler kullandı. Ve bende bunu yaşayarak görüyorum. Kulübün hedeflerini de gerçek anlamda gördüm. Ve bende buna katkı sağlamak adına elimden geleni yapacağım. Geçen sene kıl payı kaçırılan bir 3. Lig var. 3. Lige çıkma adına elimden geleni yapacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.