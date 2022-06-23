KAFKASSPOR FUTBOL OKULU CUMARTESİ GÜNÜ AÇILIYOR

Bölgesel Amatör lig temsilcimiz Kafkasspor’un Yaz Spor Okulu açılışı Cumartesi günü yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kafkasspor Alt Yapı Sorumlusu Nuri Orhan, “Okulların kapanmasının ardından yaz spor okulu ile ilgili yoğunluk artarak devam ediyor. Nasip olursa Cumartesi günü saat 18.00’da Sanayi sahasında ki tesislerimizde futbol okulu açılışımızı gerçekleştireceğiz. Amacımız çocuklarımıza spor yaptırmak ve yetenekli gördüğümüz sporcuları da akademimize kazandırmaktır. Şu an kayıtlarımız sanayi sahasında ki tesislerimizde devam ediyor” diye konuştu.