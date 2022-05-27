KAFKASSPOR HÜSEYİN HOCAYLA ANLAŞTI

3. lig parolasıyla yola çıkan Kafkasspor yönetimi, geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yapan teknik direktör Hüseyin Yoğurtçu ve ekibiyle yeniden anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kafkasspor Başkanı Celal Ter, “Biliyorsunuz geçen sene Hüseyin hocamızla beraber yarım kalan bir hikayemiz vardı. Bu sene de kongre yapılmadan önce bir prensip anlaşması yapmıştık. Hem geçen sene ki hatalarımızdan ders çıkararak hem önümüzdeki yılla alakalı planlamalarımızı yapmıştık. Hüseyin hoca İnegöl çocuğu, camiamızın çocuğu, bize yakın. Hem kendisi hem yardımcı hocaları güzel bir ekip. Geçen sene gayet uyumlu çalıştık. Hüseyin hocamız geçen sene sezon başında gelmedi. Daha sonra geldi. İstikrarsız bir başarı oldu. Baktığınızda BAL liginde şampiyon olduk ama maalesef finalde kaybettik. Biz hocamızı başarısız görmedik. Yaptığımız istişarede de kesinlikle yönetim kurulundan yüzde 100 destek alarak hocamızla devam etmek istedik. Her şey güzel başladı. Kongremiz çok güzel oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel başladık, devamı da güzel olacaktır. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun üzerine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hüseyin hocamızla da transfer istişarelerimizi yaptık. İç transferde anlaştığımız oyuncularımız var. Takvimiz sıkışıktı. Salı günü kongre yaptık. Akabinde görev dağılımını yaptık. Kamuoyuyla paylaşacağız. Her beraber başarılı olacağız. Hedefimiz bu. BAL Liginin en iyi oyuncularına teklifimizi yaptık. Şuana kadar iç transferde de 5 oyuncumuzla anlaştık” dedi.

Hüseyin Yoğurtçu ise, “Geçen sezonla ilgili final oynamamıza vesile olan camiamızın ileri gelenleri, yönetim kurul üyelerimiz, başkanımız, cefakar ve vefakar taraftarımız, duasıyla bizlerin yanında olan tüm İnegöl halkına teşekkür etmek istiyorum. Geçen sezon gerçekten güzel bir birliktelik, çok güzel bir kenetlenme oldu, İnegöl adına. Keşke sonunu da taçlandırabilseydik. Fakat nasip değilmiş. Belki başladığımız yerden tekrar geri gelmiş gibi gözükebiliriz. Ama biz tecrübe kazandık, çok deneyim elde ettik. 2022-2023 sezonunda camiayla yeniden anlaşmış bulunuyoruz. Ben ve ekibim adına çok mutluyuz. Yaptığımız hatalardan hem şahsım hem de ekibim adına ders çıkararak bu sene çok daha sağlam ayaklar üzerine basarak, doğru bir takım kimyası oluşturarak hedeflediğimiz 3. Lig özlemine son vermek istiyoruz. Amacımız, hedefimiz bu doğrultu da” diye konuştu.