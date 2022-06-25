KAFKASSPOR YAZ FUTBOL OKULU BAŞLADI

İnegöl Kafkasspor Kulübü tarafından 2009-2016 yaş grubundaki çocuklar için yaz futbol okulu yoğun katılımla başladı.

Sanayi Spor Tesisinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kafkasspor Başkanı Celal Ter,

Kulübümüz futbol, tekvando, satranç, bilek güreşi ve masa tenisi olmak üzere 5 branşta 700 lisanslı sporcu tarafından temsil edilmektedir. Bu yıl çok güçlü bir yönetim kadrosu ile 3. Lig hedefleri doğrultusunda mevcut hocamız Hüseyin Yoğurtçu ile anlaşarak çok güçlü bir kadro kurduk. Sportif direktörlüğe Nafi Bilaloğlu’nu getirdik. Amacımız 5 yıllık bir plan doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak olacaktır. U18 takımımız 1500 takım arasında son 16 takım arasında girdi. Alt yaş gruplarımız mücadele ettiği yaş gruplarında müsabakalarını zirvede tamamladı. Alt yapıda bir araya getirmiş olduğumuz antrenör grubu ile marka ve zirve olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2021-2022 sezonunda bu başarıyı sağlayan antrenör grubumuza teşekkür ediyorum. Sizlere kısa sürede gerçekleştireceğimiz hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Tesislerin bakım onarımı, saha zeminin yenilenmesi, fitness merkezinin yapımı. En iyi antrenörleri istihdam ederek çocuklarımızın iyi şartlarda eğitim almasını sağlamaktayız. Spor psikoloğu bilge danışmanlık tarafından verilen seminerler devam ediyor. Çocuklarınızın sağlığı için diyetisyen görevlendirdik. Hedefimiz çocuklarınızın geleceğine yatırım yapmak daha iyi imkan ve şartlarda spor yapmalarını sağlamak olacaktır” dedi.