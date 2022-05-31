KAFKASSPOR’DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Geçtiğimiz hafta yapılan kongre ile başkanlığa seçilen Celal Ter yönetimindeki Kafkasspor’da görev dağılımı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Berkay Şimşek, “Bildiğiniz üzere 24.05.2022 tarihinde geniş katılımla Kafkasspor’un kongresini gerçekleştirdik. Kafkasspor adına yakışır güzel bir genel kurul yaptık ve görev dağılımı ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Görev dağılımından sonra çalışmalarımıza başlayarak, geçen son kapısından döndüğümüz 3. Lige çıkmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Kafkasspor camiasına hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapılan görev dağılımı ise şu şekilde;

Başkan Celal Ter, 2. Başkan Sabahattin Ordu, Başkan Vekili - Erkan Taşdemir, Ahmet Sütçü, Osman Sevim, Sedat Yavuz, İbrahim Özcan, Talat Özcan, Asbaşkan - Sedat Portakal, Şenol Peker, Cengiz Ter, Emre Şen,İlyas Yavuz, Ömer Baydar, Nuri Orhan, Taner Karakaya, Futbol Şube Sorumlusu – Burak Yavuz, Genel Kaptan – Oğuzhan Yenier, Olcay Karakay, Mehmet Başol, İbrahim Uğurdağ, Federasyon Sorumlusu – Tanju Şimşek, Aydın Erol, Sami Fergana, Mali Şube Sorumlusu – Salih Bayraktar, Bahadır Hatuncık, Cihan Soylu, Basın Sözcüsü – Recai Baykan, İsmail Özbek, Berkay Şimşek, Hukuki İşler Sorumlusu – Abdulkadir Baykay, Ömer Faruk Huy, Medya İletişim Sorumlusu – Mücahit Kavaz, Erdal Soylu, Amatör Branşlar Sorumlusu – Hasan Batuhan Öke, Şaban Gümüş, Samet Bayram, Altyapı Sorumlusu – Cengiz Soylu, Said Coşkun, Taner Özgül, Uğur Kamacı, Taraftar Sorumlusu – Selami Coşkun, Nurullah Ordu, Tesis ve Lokal Sorumlusu – İsmail Biricik, Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu – Selim Emre Aydın, İbrahim Minden, Muhammet Çelik, Rıdvan Şentürk, Tamer Çalışkan.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 17:26