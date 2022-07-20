KAFKASSPOR’DAN ALT YAPIYA EFSANE KAPTAN

Yıllarca İnegölspor’da futbol oynayarak taraftarın sevgilisi haline gelen, efsane kaptan Kemal Hastürk geleceğin futbolcularına ışık olarak, tecrübelerini aktaracak.

Yapılan anlaşmayla birlikte Kafkasspor U-14 grubu tecrübeli isim Kemal Hastürk’e emanet edilecek.

İmza sonrası konuşan Başkan Celal Ter, “Kafkasspor olarak hem A takım hem de alt yapı gruplarımızda başarı amaçlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, Profesyonel kariyeri ve karakteriyle herkesin takdirini kazanan Kemal Hastürk ile anlaşmış bulunmaktayız. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

İmza sonrası konuşan Kemal Hastürk, “Öncelikle futbolcuk döneminden sonra antrenörlük deneyimini Kafkasspor’da yaşayacağım İçin çok mutluyum. Geleceğin futbolcularına bilgi birikimlerimi aktararak, Türk futbolunda Kafkasspor’un ismini daha çok duyurmak istiyorum. Hayırlı olsun inşallah” dedi.

İmza sonra İdari Koordinatör Nafi Bilaloğlu, “Karakteriyle, duruşuyla, futbol bilgisiyle bize güç katacağını düşündüğümüz kaptan Kemal’e, hayırlı olsun diyor başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.