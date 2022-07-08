KARADENİZ GÜVEN’DEN NOSTALJİ MAÇI

2006-2007 sezonunda şampiyon olan takım ile farklı sezonlarda Karadeniz Güvenspor formasını giyen futbolcular, halı saha maçında karşı karşıya geldi.

2006-2007 sezonunda 33 yıl sonra K.Güvenspor ilk şampiyonluğunu yaşadı. Metin Öztürk'ün başkanlığında takımının antrenörü Muhammet Şaffak idi. Takımda Hasan Efe, Özden Suvat, Murat Kışkan, Hakan Öztürk gibi dönemin iyi amatör oyuncuları vardı. O şampiyonluktan sonra K.Güvenspor kısa sürede 1. Kümede ve süper amatör şampiyonluk yaşadı.

Özden Suvat, İbrahim Oğuzay ve Karadeniz Güvenspor yönetiminin organize ettiği etkinlikte güzel bir nostaljik gece yaşandı.

2006-2007 sezonunda şampiyon olan takım ile farklı sezonlarda Karadeniz Güvenspor formasını giyen futbolcular, halı saha maçında karşı karşıya geldi. Metin Öztürkoğlu başkanın da o günlerin anısını yaşatmak için hazır bulunduğu etkinlikte, iki takımın teknik direktörlüğünü tecrübeli teknik adam Köksal Demiral yaptı ve maç başlamadan takımlara yaptığı maç konuşması ile adeta eski günleri tekrar yaşattı.

Nostaljik karşılaşmada kazanan Karma Takımı 7-6 skor ile yenen Şampiyon Takım oldu.