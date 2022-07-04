KARADENİZ GÜVENSPOR TRANSFERE HIZLI GİRDİ

Geçtiğimiz hafta kongresini yapan Karadeniz Güvenspor, kongre sonrası transfere hızlı girerek 9 transfer birden yaptı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Karadeniz Güven Spor Başkan Yardımcısı Fehmi Tuna “Bildiğiniz gibi kongre sonrası daha önceden görüştüğümüz futbolcular ile tek tek anlaşıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda nokta atışı transferler gerçekleştiriyoruz. Biz bir serüven başlatıyoruz. Camiamız bize güvensin sezon sonu beklenen hasret sona erecek” dedi.

ŞAMPİYON HOCA İLE ANLAŞTILAR

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kongre sonrası transfer çalışmalarına hız veren Karadeniz Güvenspor yönetimi ilk önce transferde Teknik Direktör Cüneyt Çetin ile anlaştı. Cüneyt Çetin’in yardımcılığını ise Hakan Onbaşı yapacak.

SOL KANAT EMİN ELLERDE

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Karadeniz Güven yönetimi geçtiğimiz sezon Çotanakspor’da oynayan 21 yaşındaki başarılı forvet Şükrü Kara ile anlaştı.

ORTA SAHA EMİN ELLERDE

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Karadeniz Güvenspor yönetimi, Daha önce Bursaspor’un akademi liglerinde oynayan son olarak 1947 Çekirge İdmanyurdu’nda görev alan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Selimcan Satık ile anlaşma sağlandı.

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Daha önce forma giydiği 6 takımda da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Uğur Görü kendini bordo mavi formaya bağlayan imzayı attı.

TECRÜBELİ ELDİVENLE ANLAŞTILAR

Yıllarca Orhanelispor forması giyen, devre arasında ara transferde play-off maçları için 1947 çekirge İdman Yurdunun kalesini koruyup Şampiyon olarak Bölgesel Amatör lige yükselen tecrübeli eldiven Ümit Yıldırım 2022-2023 sezonunda Karadeniz Güvenspor ile anlaştı.

EN ÇOK KONUŞULAN İSİMİ TRANSFER ETTİLER

Geçtiğimiz sezon Kestel’de forma giyen transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan 25 yaşındaki başarılı forvet Burak Yıldırım bu sene Karadeniz Güven formasını terletecek.

DEFANSA TAKVİYE

23 yaşında stoper mevkiinde görev yapan Furkan Göçmen 2022-2023 sezonunda Karadeniz Güvenspor’da görev yapacak.

İSAÖRENSPOR’DA KİRALIKTI

2021-2022 sezonunda İsaörenspor’da kiralık olarak görev yapan 20 yaşındaki Ceyhun Canbazoğlu gösterdiği performansla yeni sezonda tekrar Karadeniz Güvenspor formasını terletecek.

ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDECEK

1947 Çekirgespor’da şampiyon olan yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Oğuz Taş 2022-2023 sezonunda Karadeniz Güvenspor’un şampiyonluğu için mücadele edecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 15:15