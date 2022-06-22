Orhaniyespor'dan İnegölspor’a destek 

Orhaniyespor yönetimi, İnegölspor ve amatör spor kulüpleri ile birlikte-beraberlik yemeği düzenledi. Yemeğe İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile amatör spor kulüpleri başkanları katıldı. İnegöl’de kızların sporla buluşması adına kurulan Saloni Orhaniye kız voleybol takım yönetimi İnegölspor’un şampiyon olan U15 takımına verdiği prim sözünü tuttu.

Yemeğin ardından konuşma yapan Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan, katılan herkese teşekkür ederek, "Spor kulüplerinin bir arada olduğu bir yemek düzenlemek istedik. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İnegölspor İnegöl'ün göz bebeği. İnegölspor U15 takımına sözümüz vardı. Şampiyon oldular. 10 bin TL'yi gençlerimize vermek üzere başkanımıza iletiyoruz. Ayrıca İnegölspor'un 1 deplasman maliyetini biz karşılayacağız" dedi.