SALONİ İLE ORHANİYESPOR YOLA DEVAM EDİYOR

Saloni Mobilya tekrardan Orhaniyespor Voleybol Takımına Sponsor Oldu

Türk sporunun gelişimi için spora olan desteğini devam ettiren Saloni, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Orhaniyespor kadın voleybol takımına isim sponsoru oldu. Kulüp başkanı Tevfik Demirhan Saloni Mobilya’ya tekrardan sponsor olduğu için teşekkür ederken, bu sezonda mücadeleci ve seyir zevki veren bir takım kurmaya başladıklarını ifade etti.

Başkan Demirhan yaptığı açıklamada; “Göreve geldiğimizde İnegöl’de bir farklılık yaratmak istedik. Futbol branşının yanında ne yapabiliriz derken, voleybol takımı oluşturma kararı aldık. Kadın voleybol takımlarımız geçen sene 2.lig, gençler ve yıldızlar gruplarında yer aldılar. Mücadele ve başarılarından dolayı tüm sporcu kardeşlerime teşekkür ederim. Saloni Mobilya geçen sene kadın voleybol takımımıza isim sponsoru olmuştu. Bu sezonda tekrardan isim sponsorumuz oldu. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına Saloni ailesine ve sayın Haluk Özbek beyefendiye teşekkür ederim.” dedi.

Saloni olarak Türk sporunu ileriye taşıyacak çalışmalara katkıda bulunmaya devam edeceğiz diyen Haluk Özbek; “Kadın voleybolu ülkemizde önemli spor branşlarından biri, Saloni olarak geçtiğimiz sezon Orhaniyespor voleybol takımına sponsor olduk. Voleybolcu kardeşlerimiz gerçekten başarılı bir şekilde mücadele ettiler ve sezonu bitirdiler. Tekrardan voleybol takımımıza sponsor olduk. Bu senede Kadın oyuncularımızın her türlü zorluğu aşarak çok büyük başarılara imza atacağından hiç kuşkumuz yok. Bizler de bu hedefe giden yolda Orhaniyespor kadın voleybol takımına elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz“ ifadelerini kullandı.