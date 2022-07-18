ŞAMPİYON KARDEŞLER MEYDANA ÇIKTI

Cezayir'de yapılan 19. Akdeniz Oyunlarından altın madalya ile dönerek Bursa'nın gururu olan İnci Ece ve Buket Öztürk Kardeşler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Bursalılarla buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlediği etkinlikte 19. Akdeniz Oyunlarından altın madalya ile dönen İnci Ece ve Buket Öztürk Kardeşler, gösteri maçlarıyla sporlarını herkese tanıtma imkanı buldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gün boyu yaklaşık 1000 kişi bocce ve dart sporunu deneyerek tanıdı. Bursa’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi yine ayrıcalıklı bir etkinliğe imza attı. Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar tarafından fazla bilinmeyen ancak son yıllardan ilginin giderek arttığı dart ve bocce sporları vatandaşlara tanıtıldı. Engelli ve engelsiz tüm sporcuların katılım sağladığı etkinlikte, dart tahtasının başına geçen gençler birincilik için yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuların bocce gösterisinin ardından ise aynı zamanda dünya şampiyonu da olan ve son Akdeniz Oyunlarından altın madalya ile dönen İnci Ece ve Buket Öztürk Kardeşlerin gösteri maçı da ilgiyle izlendi.

Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazanarak Bursa'ya büyük bir gurur yaşatan Öztürk Kardeşler, bocce sporunun tanıtımı için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilcisi Nihat Demir de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlik sayesinde engelli engelsiz ayırt etmeksizin herkese bu sporları tanıtma imkanı bulduklarını söyledi. Vatandaşların da etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten Demir, katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

