YENİ SEZONA DUALARLA BAŞLADILAR

İnegölspor, yeni sezonu dualar eşliğinde kurban keserek açtı.

Eski kulüp tesisindeki kurban kesimine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, belediye meclis üyeleri, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Şaban Yıldırım, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Kurban kesimi sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“2022-2023 sezonu camiamıza, Türk futboluna hayırlı olsun. Rabbim inşallah sakatlıksız, belasız, stressiz bir sezon geçirtir bizlere. Tatiller nedeniyle gecikmeli bir araya geldik. Rabbim birliğimizi daim etsin. İyi günde kötü günde hem üzülmeyi hem mutlu olmayı, birlik beraberlik içerisinde sağlasın. Futbolcu kardeşlerimizden isteğimiz sezon içinde ve antrenmanlarda sergileyeceğiniz mücadele, sergileyeceğiniz ruh sizin gerçek karakterlerinizi yansıtacaktır. Sahada yapacağınız mücadele hiçbir zaman aldığınız para karşılığı değil, karakterin yansıması olacaktır. Başarılar diliyorum. Allah hayırlısıyla başarılı bir sezon geçirmeyi nasip eder.”

Daha sonra söz alan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Bugün hem kurban kesimi olsun hem sezon başlangıcı olsun, kazasız, belasız, besmeleyle başlayalım istedi arkadaşlarımız. Bizlerde buna eşlik etmek istedik. Ben tüm arkadaşlarımıza yapmış oldukları anlaşmaların öncelikle hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabiî ki başarı endeksi bir branş spor. Futbol bunların içerisinde çokça taraftarı olan, takip edilen ve her taraftarın olduğu gibi bizlerinde istediği ve arzu ettiği başarıya ulaşmak. Ancak bununda öncesinde ben şunu ifade etmek istiyorum. İnsana yaraşır, kişiliğinize, kimliğinize yaraşır, İnegöl’ü temsil etme noktasında İnegöl’ümüze yaraşır bir takım olmayı başaralım. Tabiî ki sonuçta istiyoruz. Özellikle yeni tesisler vesilesi ile yeni bir kadro yeni bir heyecan var. Çok değerli hocamızın önderliğinde, kıymetli başkanımızın ve yönetici arkadaşlarımızın çalışmaları sayesinde inşallah güzellikler görelim istiyoruz. Çok kolay şeyler değil tabi ama bunun arka planında bir ve beraber olmayı başarmak önemli. Takım olmayı, takım olma hüviyetini, kardeşliği, ağabeyliği gerçekten başarmak önemli. İnsana yakışanda budur zaten. Önemli olan bu bir ve beraberliği maksimum seviyeye çıkarmak ve motivasyonu üst derecede tutmak olduğuna inanıyorum. Ben iyi bir ekip kurulduğunu düşünüyorum. İyi bir kadro var. Başkanımızdan, yönetiminden, teknik hocamızdan, sporcularımızdan, taraftarımıza kadar herkesin başarıyı istediğini biliyoruz. Allah başarılı olmayı bizlere nasip etsin. Bu dönem biraz daha böyle altyapıyı da önemseyen ve yeni tesislerinde vermiş olduğu farklı bir motivasyonla, yeni bir heyecanla yola çıkıyoruz. Allah utandırmasın inşallah. Rabbim mahcup etmesin. Ben yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız güzel bir sezon diliyorum.” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise, “Yeni sezonun hayırlara vesile olmasını, sağlıkla geçmesini diliyorum. Azim ve kararlılıkla çok çalışarak inşallah bu sezonu geçirirsek ki geçireceğimizden de eminim. İnşallah sezonun sonunda da istediğimiz, arzu ettiğimizi yere geleceğimizin kanaati içerisindeyim. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.