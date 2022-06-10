100. YILDAN ‘BENİM ZANAATIM’ SERGİSİ

100. Yıl İlkokulunda kilim dokuma ve cam boyama gibi unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarla ortaya çıkarılan eserler ‘Benim Zanaatım’ adlı sergi de izlenime sunuldu.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen sergi de Kilim Dokuma, Cam Boyama ve Makrobe gibi zanaatlarla yapılan birçok eser sergilendi. Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açılan sergi büyük beğeni topladı.

Müdür Ali Doğru, eski zanaatların öğrencilere gösterilmesi adına bu tür proje ve sergilerin önemli olduğunu belirterek, sergi de emeği geçen herkese teşekkür etti.