2 YENİ YÜZME HAVUZU İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında İnegöl Belediyesi iş birliği ile İnegöl’de 2 adet portatif yüzme havuzu yapımı için çalışmalara başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme sporunu kitlelere yaymak, spor bilinciyle büyüyen sosyal insanlar yetiştirmek ve Türk yüzmesine rekortmen sporcular kazandırmak amacıyla “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” isimli proje başlatmıştı. Bu proje kapsamında şehirlerde portatif havuzlar kurulurken, İnegöl’de de 2 adet portatif yüzme havuzu kurulumu için çalışmalar başladı.

İNEGÖL BELEDİYESİ 2 HAVUZUN ALTYAPISINI HAZIRLADI

Bakanlığın İnegöl Belediyesi iş birliğinde sürdürdüğü çalışma ile Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksi bahçelerinde portatif havuzlar yapılacak. 13 metre uzunluğu ve 8 metre genişliği olacak havuzların altyapı ve temel çalışması İnegöl Belediyesi tarafından tamamlanırken, Bakanlığın da kısa sürede havuz kurulum çalışmalarını gerçekleştirmesi planlanıyor. Üzeri açık şekilde olacak ve kapalı havuzlardaki hijyen şartlarının aynen sağlanacağı havuzlar, her yıl Haziran-Eylül ayları arasında ortalama 4 ay gibi süreyle hizmet verebilecek.

İlk amacı suyu ve sporu sevdirmek olan, tüm çocukların mutlaka yüzme öğrenmesi gerektiğinin bilincinde olan proje ile daha sonra yetenekli sporcuların belirlenerek Türk yüzmesine kazandırılması hedefleniyor. İnegöl’de de bu doğrultuda 2 portatif havuz öğrenci yetiştirmek üzere hizmet verecek.