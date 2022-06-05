4 BİN 800 ÖĞRENCİ LGS’DE TER DÖKTÜ

8'inci sınıfı bitiren öğrencilerin gireceği sınav, bugün iki oturum halinde yapıldı. İnegöl’de 58 okulda yapılan sınava 4 bin 800 öğrenci girdi.

Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin, İnegöl’de ise 4 bin 800 8'inci sınıf öğrencisi için ilk oturum sabah saat 09.30'da başladı. Öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulurken, 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Sınav heyecanını sınava giren çocuklar yaşarken, aileler ise okulların kapılarında çocuklarına dualar ederek sınav heyecanına ortak oldu.

Saat 11.30'da başlayan matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verildi. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabildi ve ihtiyaçlarını giderebildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022, 14:12