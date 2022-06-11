5000 MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİNE 300'ER TL BURS VERİLECEK

Bursa’da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300’er TL burs verecek.

Ana Kucağı Eğitim Merkezleri ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir ilki hayata geçirerek kurduğu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencisine aylık 500’er TL burs vermişti. Sanayi kenti olan Bursa’da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacıyla burs uygulaması meslek liselileri kapsayacak şekilde genişletildi. Toplam 5000 meslek lisesi öğrencisine aylık 300’er TL olarak belirlenen burstan yararlanacak öğrencilerin eğitim alacağı bölümler ise Büyükşehir Belediyesi’nin iş dünyası ile yaptığı ihtiyaçlar doğrultusunda belirlendi. Buna göre Büyükşehir Belediyesi’nin burs desteğinden, meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi ve gemi yapımı bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek. Burs başvuruları Eylül ayında yapılacak ve öğrenciler www.bbbgenclikkulubu.com internet adresinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Meslek Lisesi öğrencilerine burs imkanı sağlayacak uygulamanın tanıtımı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

ÜLKEMİZİN YARINLARINA YATIRIM

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nin mini konseriyle başlayan toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce de belediyelerin öğrencilere burs verdiğini ancak 2008 yılında CHP’nin başvurusu ile bu uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Hem öğrencilere hem de ailelerine destek sağlamak amacıyla bu konu üzerinde yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Ticaret Bakanlığı ile yoğun görüşmeler neticesinde Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’ni kurduk. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne de tescil edildi. Peki buna belediye mi para aktaracak? Hayır. Kanunen bu mümkün değil. Belediyenin 8 tane ayrı iştiraki var, yine bu oluşuma çok sevinen iş insanları var. Dolayısıyla bu desteklerle bu yıl mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencimize 500’er TL burs vermeye başladık. Aynı uygulamayı 2022-2023 döneminden itibaren meslek liselerinde uygulamaya başlıyoruz. Bursa gibi 18 tane Organize Sanayi Bölgesi olan, binlerce önemli sanayi kuruluşu olan, bu ülkenin 60 yıllık rüyası olan TOGG’u da bünyesinde gerçekleştirilecek olan Bursa’mıza ve dolayısıyla ülkemize nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. İlgili bölümleri tercih eden 5000 öğrencimize 300’er TL burs vereceğiz. Bu desteği ülkemizin yarınlarına yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bizler gençlerimize bambaşka bir Bursa bambaşka bir Türkiye sunmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” diye konuştu.

EN KRİTİK EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuşmasına mesleki eğitimin önemini anlatarak başladı. Mesleki eğitimin, eğitim sistemi içerisinde en kritik işlevi olan eğitim türlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Özer, “Ama bu ülke, 1999 yılında İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ve Meslek Lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engellemek için ‘katsayı’ diye bir manipülasyonla karşı karşıya kaldı. 10 yılın üzerinde bu uygulama gerçekleşti. Bu uygulama neticesinde işgücü piyasası aradığı elemanı bulamamaktan şikayet etmeye başladı. 10 yıldır yürürlükte olan katsayı uygulaması gerçekten mesleki eğitimi tarumar etti ve okullar arası başarı farkını artırdı. Bu uygulamanın mesleki eğitime vermiş olduğu hasarı tamir etmek için gece gündüz demeden çalıştık. Geçmiş bakanlarımız, bürokratlarımız çok büyük emekler verdiler. Mesleki eğitimdeki paradigmayı komple değiştirdik. Artık işveren, mesleki eğitimde mezunları beklemiyor. Eğitim süreçlerinin tamamına girdi ve müfredatı birlikte güncelliyoruz” dedi.

İHRACAT YAPIYORUZ

Bakan Özer, 3 sene önce 200 milyon TL civarında bir üretim kapasitesine sahip olan meslek liselerinin 2021 yılını 1 milyar 162 milyonla kapattığını ve bu üretimden yaklaşık 55 milyon TL'nin öğrencilere dağıtıldığını kaydetti. İlk defa yurt dışına ihracat yapan liseler olduğunu kaydeden Bakan Özer, “Mesleki eğitim merkezleri ile ilgili bir kanun değişikliği yaptık. Bu değişiklik sonrasında 25 Aralık 2021 tarihinde bu sistemde 159 bin çırak, kalfa varken, 5 ay gibi kısa sürede bu sayı 510 bine çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon gencimizi inşallah mesleki eğitim merkezleri ile buluşturmuş olacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu uygulama ile 3000 tane öğrencimize meslek lisesinin ilgili bölümünü seçtiği takdirde ayda 300 TL burs verilecek. Biraz önce başkanımla konuştuk. ‘3000 öğrenci yetmez, 5000 öğrenci olsun’ dedim ve Bursa'da işte bu mesleki eğitim hamlesini güçlendirmek için 5000 tane gencimize ayda 300 TL burs verilecek. Büyükşehir Belediye başkanımızı kutluyorum” diye konuştu.

İTİBARSIZLAŞTIRILDI

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da vesayet nedeniyle meslek liselerinin değersizleştirildiğini ve itibarsızlaştırıldığını söyledi. Hangi işadamıyla karşılaşsalar ara eleman sorununun gündeme geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Hatta bu ara eleman kavramını kullanmaktan vazgeçtiler, bugünlerde artık aranan eleman kavramını kullanmaya başladılar. Ki bunlar da işte sizlerin tercihi ile meslek liselerinden mezun olacak, kariyerli, yetenekli, istidat sahibi gençlerimiz oluyor. Sizlerin bu anlamda meslek liselerine teşviki ve gitmeniz için önünü açan bu kampanya nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

KURUMSAL YAPI

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’nın eğitimde, özellikle mesleki eğitimde uluslararası alanda rekabet edebilen ve nitelikli eğitim veren bir kent haline gelmesi için her türlü mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere burs verme konusunu BURSKOOP’u kurarak çözüme kavuşturduğunu kaydeden Canbolat, “Türkiye'de zannediyorum ki düzenli burs verilebilecek ilk mekanizma, kurumsal yapı oluştu. Ben bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve değerli ekibini tebrik ediyorum” dedi.