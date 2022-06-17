68 BİN ÖĞRENCİ KARNE ALDI

İnegöl’de 67 bin 912 öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Pandemi sonrası Eylül ayında yeniden okullarına kavuşan öğrenci ve öğretmenler için 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı, bugün itibariyle sona eriyor. Yaklaşık 10 aylık eğitim maratonu sonrası bugün ülkemizde 18 milyon, şehrimizde ise 67 bin 912 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrenci ve genç nüfusuyla geleceğin dinamik şehirlerinden biri olan İnegöl’de bugün; 143 resmi ve 59 özel okul olmak üzere toplam 202 okulda; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 67 bin 912 öğrencimiz karne aldı.

68 BİN ÖĞRENCİ VE 3200 ÖĞRETMENLE 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAMAMLANDI

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da bugün 10.30’da Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Okulda düzenlenen törende karneler dağıtılmadan önce çok amaçlı salonda öğrenci ve velilerin katıldığı bir program düzenlendi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 2021-2022 eğitim öğretim yılını 68 bin öğrenci ve 3 bin 200 öğretmenle birlikte tamamladıklarını ifade ederek öğrencilere karnelerinin hayırlı olmasını diledi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban ise öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak istediklerini vurgulayarak; “Bugün karne vesilesiyle bir araya geldik. Heyecanınıza ortak olmak için buradayız. Öncelikle gayretli çalışmalarınız ve başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Karne evet bir göstergedir, 1 yıllık verdiğiniz emeklerin neticesidir. Ancak eksikler varsa mutlaka giderilir. Öncelikle iyi insan olmaya çalışmak, başkaca insanlara faydalı olmak, yaşamdaki rolümüzü iyi öğrenmek gerekiyor. Öğrenci olarak da yapacağınız sorumluluklarınız var. Birbirine karşı hoşgörüsüz davranan insanlar görüyoruz, çevreyi kirleten insanlar görüyoruz… Dolayısıyla hepimizin iyi insan olabilmesi için fırsat ve imkanlar var. Ben gençlerimize her konuda güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. İnegöl Belediyesi olarak da şartlar ne olursa olsun gençlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Karneleriniz hayırlı olsun” diye konuştu.

“KARNELER SİZİN HAYATINIZIN BÜTÜNÜNÜ, KARAKTERİNİZİ, KİŞİLİĞİNİZİ ÖLÇEN BİR BELGE DEĞİLDİR”

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “2021-2022 eğitim öğretim dönemi bizim için biraz daha heyecanlı oldu. Dünyayı sarsan pandemi nedeniyle kesintili eğitimin yaşandığı sürecin ardından, maskeli başlayan eğitim süreci bugün maskesiz şekilde artık eskisi gibi. Yeniden bir aradayız. Buna ne kadar şükretsek az. Karne, sizlerin akademik ve okuldaki başarı durumunu ölçen bir rapordur. Ama şunu unutmayın ki sizin hayatınızın bütününü, karakterinizi, kişiliğinizi ölçen bir belge değildir. Matematikten çok düşük not almış olabilirsiniz ama sanat yönünüz çok yüksek olabilir. Sosyal bilimler dersiniz düşük olsa da başka bir beceriniz yüksek olabilir. Bu karne sizin kendi kalite ve değerinizi ölçmüyor. Bu nedenle lütfen kendinize güvenin, kendinize inanın. Gelecek adına daha iyi hazırlanın” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından sınıflarda öğrencileri ziyaret eden protokol üyeleri, karneleri dağıtarak bu heyecana ortak oldu.