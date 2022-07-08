AGD yaz etkinliklerini devam ediyor

AGD İnegöl Şubesi Ortaokullar Komisyon Başkanı Erken Kaya, 344 erkek ve 113 kız öğrenci ile yaz etkinliklerine devam ettiklerini belirtti.

AGD İnegöl Şubesi’nin yaz etkinliklerini sürdürdüğünü belirten AGD İnegöl Şubesi Ortaokullar Komisyon Başkanı Erken Kaya, kurslara 344 erkek ve 113 kız öğrencinin katıldığını belirtti.

Erken Kaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Anadolu gençlik derneği olarak, tüm dünyada insanlığın, özellikle de genç neslin ihyası için çalışmaktayız. Bu minvalde bizim için Kur’an bir harita, akıl bir pusula, iman ise önümüzü aydınlatan bir fener hükmündedir. Bu amaç doğrultusunda, Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Şubesi olarak yaz etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz”

“Yaz etkinliklerimize 20 Haziran Pazartesi günü başladık ve inşallah 8 haftalık eğitim sürecimiz 19 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. İnegöl’ümüzün 5 noktasında toplamda 344 erkek, 113 kız öğrencilerimizle yaz etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yaz sürecini dolu dolu geçirmeleri için hem öğreniyoruz hem de kardeşlerimizle eğleniyoruz. Kur’an-ı Kerim, Ezber, İlmihal, Akaid, Adab-ı Muaşeret gibi derslerimizin yanı sıra, sokak oyunları konseptinde uçak uçurma, çuval yarışı, halat çekme, koşu yarışı, futbol, basketbol, misket gibi oyunlar oynuyor, yüzme, gezi, at binme gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yaz etkinliklerimizden sonra okul döneminde de bu eğitimlerimize ve etkinliklerimize kâşif grupları adıyla devam edeceğiz inşallah”