AK GENÇLER HER YERDE

AK Parti Gençlik Kolları hafta sonu yapılan YKS sınavında hem öğrencilerin hem de velilerin aynında oldu. 2 gün boyunca okul çevresinde bekleyen öğrenci velilerine çeşitli ikramlarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, aynı zamanda sınava geç kalan öğrencileri motorlarla sınava yetiştirdiler.

BU ŞEHRİN HER SOKAĞINDA AK GENÇLİĞİN İZLERİ VAR

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Baştürk, “Bizler AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı olarak her zaman olmamız gereken yerde gençlik ile birlikteyiz. Öncelikle sınava giren genç kardeşlerimize sınavlarında başarılar diler gönüllerinden geçen okulları ve bölümleri kazanmaları temennisinde bulunuyoruz. Hem iyi günde hem kötü günde bizler gençlerimize ve ailelerine destek olmaya devam edeceğiz. 2 gün boyunca arkadaşlarımıza ikramlarda bulunduk ve aileleri ile sohbet ettik. Sınava geç kalanlarla birlikte evraklarında eksik olan kardeşlerimizi hazırda beklettiğimiz motorlarla birlikte ve AK Gençlik Yetiştirir sloganımızla birlikte sınava yetiştirmek için çaba gösterdik. Bütün gençliğe önem veriyoruz ve her zamanki gibi yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlik biziz ve her yerdeyiz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022, 13:42