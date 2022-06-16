Akaryakıt Zamları İnegöl'de Toplu Ulaşımı Arttırdı

Akaryakıt zamları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Sürekli gelen zamlar sonrası vatandaşlar toplu taşımaya yönelmeye başladı.

İnegöl’de işe gitmek için araçlarını kullanan vatandaşlar gelen zamlar sonrası toplu taşımaya yönelmeye başladı.

2022 Nisan ayında İnegöl’de toplu taşıma araçlarına toplam biniş sayısı 900 bin iken Mayıs ayında ise bu rakam bir milyonu aştı.

Özellikle Haziran ayında gelen zamlar sonrası toplu taşımaya yönelim iyice artmaya başladı. Haziran ayında ise 14 günde toplu taşıma kullanım sayısı yarım milyon oldu.