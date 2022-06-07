ALANYURT’TA SU SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

İnegöl’ün Alanyurt bölgesindeki mahallelerde yaşanan su problemini Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı gündeme getirdi. Mahalli İdareler Başkanı Ahmet Ceyhan, depoların yetersizliği ve basınç azlığı nedeniyle vatandaşın en temel gereksinimi olan suyu kullanamadığını belirtti.

Alanyurt bölgesinde oturan vatandaşların evlerinde su akmadığından dolayı şikayetçi olduğunu belirten Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Ahmet Ceyhan; “Vatandaşlar, günün belli bir bölümünde suyun çok az geldiğini, bazen ise tamamen kesildiğini belirtiyor. Basınçsız gelen suyun çamaşır makinelerini bile çalıştırmadığı ifade ediliyor. BUSKİ’ye bildirilen sorunlarla ise çözülmüyor” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Ahmet Ceyhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

2022 YILI İNEGÖL’ÜNDE VATANDAŞA BU REVA MI?

“İnegöl’ümüzün dönem dönem her mahallesinde yaşanan su sıkıntısı son aylarda Alanyurt bölgesindeki mahallerimize sirayet etmiş durumda. Özellikle Yeni Mahalle, Yunus Emre Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımız evlerinde su akmamasından ve basınç azlığından şikayetçi. Vatandaşlarımız yaz aylarında suyla ilgili gereksinimlerini karşılayamaz duruma gelmiş. Binaların özellikle üst kat kısımlarında oturan vatandaşların ise çilesine çile katlanmış. Basınçsız gelen suyun çamaşır makinelerini bile çalıştırmadığı ifade ediliyor. İlçemizin tamamında var olan bu sıkıntı yaz aylarının gelmesiyle birlikte zirve yapmış durumda. Vatandaşlar, günün belli bir bölümünde suyun çok az geldiğini, bazen ise tamamen kesildiğini belirtiyor. 2022 yılı İnegöl’ünde, evlerde taşıma su ile gereksinim gidermek vatandaşa reva mıdır?”

BUSKİ’YE BİLDİRİLEN SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR

“Konunun muhatabı olan BUSKİ’ye bildirilen arıza bildirimleriyle de ilgilenilmediği mahalle sakinlerince tarafımıza iletildi. Defalarca arıza bildirimi ve şikayet olmasına rağmen BUSKİ, ‘Bildirimin işleme alındığını ve sorunun çözüldüğünü’ ifade eder tarzda bilgilendirme mesajlarıyla konuyu geçiştirmekte. Sanayisiyle, ihracatıyla, tarımıyla, istihdam alanlarıyla ve doğasıyla öve öve bitiremediğimiz ilçemizde yöneticilerin yanlış ve günü kurtaran hizmetleri nedeniyle vatandaşlar en temel gereksinim olan suyu bile ağız tadıyla kullanamaz hale geldi.”

KALİTESİZ VE ÖZVERİSİZ HİZMET ANLAYIŞI

“Yine suların kireçli, topraklı ve kokuyor olması hem sağlık bozuyor hem de kullanılan makinelerin ömrünü azaltıyor. Düşünebiliyor musunuz neredeyse tüm evlerde arıtma cihazları var. Cihazı olmayan da çevre köylerden su taşıyor. Tabi vasıtası olanlar. İmkanı olmayanlar ise kaderine terk edilmiş durumda ve musluktan akan sızıntı su ile hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Su faturalarının cep yaktığı bir dönemde bu kadar kalitesiz ve özverisiz bir hizmet anlayışı ancak mevcut yönetimin anlayışıyla mümkün olabilirdi.”

KALİTESİZ SUYU MUSLUKTAN AKITMAYI BİLE BECEREMEDİNİZ

“Buradan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi yetkililerine Saadet Partisi olarak çağrı yapmak istiyoruz. Uludağ’ın eteklerinde yaşayan vatandaşları kaliteli su kullanmaktan aciz duruma düşürdünüz, bu kalitesiz suyu musluktan akıtmayı bile beceremediniz. İnsanlar, en temel gereksinimini kullanırken bu kadar zorlanmamalı. Sorun, takviye depolarla ve pompalarla kısa vadede çözülüp vatandaş rahatlatılmalı. Uzun vadede de şehrin sorunlarına uzun soluklu çözümler için yatırımlar planlanmalı diyoruz. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertlenmeye devam edeceğiz. Hayırlı günler dileriz. “