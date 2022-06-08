ATEŞ KARINCALARI DOĞAYLA BULUŞTU

Yaz ayının gelmesiyle faaliyetlerine hız veren Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği gençleri bisikletlerle buluşturarak doğayla iç içe bir program düzenledi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlikte gençleri harekete teşvik eden dernek yönetimi faaliyetin sonunda katılımcılarla yemekte buluştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği Başkanı Tarık Bostancı, “Malumunuz adımızdan da belli olacağı gibi Ateş Karıncalarının çalışma alanlarını genel itibari ile gençler ve gençlik üzerine kurulacak çalışmalar içermektedir. Bu yüzden bugün gençlerle birlikte daha önceki yıllarda da yapmış olduğumuz gibi bisikletlerimizi alarak hem harekete teşvik etmek hem de birlikte bir şeyler yapmayı amaçladık. Güzel ve keyifli bir program oldu. Teknoloji çağında yaşadığımız bu devirde gençler telefonlara bilgisayarlara mahkum olmasınlar gerçek dünyanın doğal güzelliklerini yerinde teneffüs etsinler diye bu tür aktivitelere önem veriyoruz. Bu manada gençlerimizin hem manasını hem de ruhunu terbiye edecek eğitici dersler ile onlarla birlikte oluyoruz.”

Yapılan tüm faaliyetlere herkesin kolay bir şekilde katılabileceğini belirten Bostancı, “ Buradan bütün genç kardeşlerimize sesleniyorum. Tüm gençlerimizi kardeşimiz olarak görüyoruz ve onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yıl içerisinde çeşitli faaliyetlerle onların gönül dünyalarına dokunmaya çalışıyoruz. Yine okulların kapanmasıyla birlikte başlatacağımız yaz Kuran kursu ve manevi eğitimlerle onlarla birlikte olacağız inşallah. Yeter ki kardeşlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak dursun ve vatanına, milletine, devletine, dinine sadık birer birey olsun istiyoruz. Bütün derdimiz tasamız bu bizim. Birlik olunca her şey daha bir kolaylaşıyor. Dertler azalıyor mutluluklar çoğalıyor. Allah bizleri birlik şuurundan ayırmasın. Bizleri bölüp parçalamaya çalışanlara fırsat vermesin. Ülkemizin tüm gençlerini, Ümmeti Muhammed’in çocuklarını yekvücut olmayı nasip etsin. Son olarak bu programda emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.