ATEŞ KARINCALARINDA YAZ OKULU BAŞLADI

Birçok şehir de olduğu gibi İnegöl’de de okulların tatil olmasıyla birlikte birçok cami, dernek ve vakıf Yaz Kuran kurslarına hız verdi. İnegöl Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi ise, bu yıl da dernek binasında eğitime başladı.

İnegöl Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi yaz Kuranı Kerim, siyer, hadis, fıkıh ve ahlak dersleri kursları başladı. Hafta içi her gün açık olan kursta ayrıca hafta sonları da çeşitli gezi programları ve sosyal aktiviteler yapılacağı öğrenildi. Kursta, öğrenciler hem tatil hem de manevi eğitim alıyorlar.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Başkanı Tarık Bostancı, “Geleneksel hale getirdiğimiz yaz okulu yoğun katılım ile başladı. Çok şükür bu sene de yaklaşık 40 öğrenci kursumuza yazılarak, Elif-Ba, Kuran'ı Kerim, Hadis, fıkıh, siyer, ahlak derslerimize katılım gösteriyorlar. Ayrıca da yanında piknik, geziler gibi etkinliklerin olacağı yaz kurslarımız ailelerimizin desteği ile devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bizlere bu imkanları sunan yüce Rabbimize şükrederek başladık kursumuza. Hedefimiz ve gayemiz odur ki İnegöl halkımızın desteği ile de kurslarımız okulların açılacağı son haftaya kadar sürecek. Allah bu kutlu yolda hocalarımıza ve öğrencilerimize kolaylık versin. Gençlerimizi Vatanına Milletine faydalı bir birey, İslam şuuruna vakıf olmuş Müslümanlar olarak yetiştirmek nasip olsun" şeklinde konuştu.