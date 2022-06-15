BABALAR GÜNÜ ALIŞVERİŞİ, İNDİRİM VE KAMPANYALARI İLE İNEGÖL AVM’DE

Alışverişi sosyal yaşamın merkezine taşıyan İnegöl AVM, birbirinden avantajlı kampanyaları ile Babalar Günü’ne hazır. Babalar Günü’ne özel hazırlanan kampanya ile İnegöl AVM, aynı gün içerisinde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine iki gün boyunca karikatür çizimi hediye edecek. Ayrıca Babalar Günü hediyesi için İnegöl AVM’yi ziyaret edenler, mağazalardaki avantajlı indirimlerle alışveriş yapma şansı yakalıyor.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, Babalar Günü’nde babalarına hediyelerin en özelini almak isteyenler için birbirinden avantajlı kampanya ve indirimlerle alışveriş imkanı sunuyor.

İnegöl AVM, Babalar Günü kapsamında hayata geçirdiği kampanyası ile aynı gün içerisinde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine iki gün boyunca karikatür çizimi hediye edecek.

Yenilenen yüzü, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi İnegöl AVM ayrıca, ziyaretçilerini Babalar Günü İndirimleri ile karşılıyor. İndirimli mağazaları takip eden ziyaretçiler, mağazaların birbirinden avantajlı indirimlerinden yararlanma şansı yakalıyor.

AÇIK HAVADA ALIŞVERİŞ KEYFİ…

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hizmet veren İnegöl AVM, açık hava AVM’si olmasının getirdiği ferah yapısıyla herkesi etkinliklere ve alışverişe bekliyor.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) yatırımı olan İnegöl AVM ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.inegolavm.com.tr, FİBA Commercial Properties hakkında detaylara ise www.fibacp.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.