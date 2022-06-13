BALKANLARIN HAVASINI YAŞATAN TATLI: İNEGÖL KAYMAÇİNA SEREY TATLISI

İnegöl’ün göçlerle zenginleşen yemek kültürünün en lezzetli tariflerinden biri olan dikkat çeken ve aynı zamanda sadece 3 malzeme ile yapılabilen İnegöl Kaymaçina Serey Tatlısı, Balkanların havasını İnegöl’e taşıyor.

İnegöl Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını, gelenek ve göreneklerini ayağa kaldırmak üzere geçtiğimiz yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesinde başlattığı saha araştırması çalışmasını sürdürüyor. Bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İnegöl’ün her bir metrekaresi, her bir köyü, mahallesi, sokağı mercek altına alınıyor. İnegöl’ü İnegöl yapan olguların gün yüzüne çıkarılması ve bu olguların kayıt altına alınarak gelecek nesillere birer bilgi mirası olarak bırakılması adına sürdürülen çalışma ile aynı zamanda göçlerle zenginleşen İnegöl Mutfağının lezzetleri de tanıtılıyor. Tüm bu çalışmalar Gastro İnegöl başlığı altında toplanırken, şehrin lezzetlerinin ünü de dilden dile yayılmaya devam ediyor.

SADECE 3 MALZEME İLE SOFRALARI TATLANDIRAN LEZZET

Göçlerle şehre gelen lezzetler, Gastro İnegöl’ü oluşturan önemli bir etken. Bu lezzetlerin önemli parçalarından biri de yüz yıla yakın süredir İnegöl’de sofraları süsleyen, Balkanların havasını şehre taşıyan, Serey Tatlısı adı ile de anılan İnegöl Kaymaçina. Bir Üsküp-Arnavut tatlısı olan Kaymaçina, bol yumurtalı olması ile dikkat çeker. İçerisinde un barındırmayan ve sadece üç malzeme ile hazırlanan bir tatlı çeşididir. Bu özelliği ile de hem yapımı pratik hem de lezzetli bir tarif olarak pek çok hanede sofraları süslemeye devam ediyor. Süt, yumurta ve şekerin bolca çırpılarak fırın kaplarına alınması, ardından su dolu bir tepsiye oturtulmasının ardından üzeri kızarana kadar fırında tutularak hazırlanır. İnegöl Kaymaçina Serey Tatlısını özgü kalan üretimde kullanılan süttür. Üretiminde geleneksel yöntemlerde ağız sütü olarak adlandırılan kolostrum sütü, doğumdan sonra ilk 4-5 gün anne tarafından yavruya verilen ilk sütten tatlı üretile gelmektedir.