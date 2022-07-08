BAŞKAN TORUN'DAN BAYRAM MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun, Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun, yayımladığı bayram mesajında, " Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı; birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği; dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına aracılık eden ulvi ve müstesna günlerdir. Asırlardan beri aziz milletimizin inanç ve heyecanla kutladığı, toplumsal kardeşliğin göstergesi olan, dini değerlerin tazelenerek güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na ulaşmış olmanın heyecanı içindeyiz" dedi

HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM

Torun, “Yüce Allah’tan, bu mübarek bayramın, ülkemiz, milletimiz, Türk İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Biz Müslümanların birbirimizle olan kardeşliğimizi, yakınlığımızı bir kez daha hatırlamamız, bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı ve hassasiyetlerimizi yeniden değerlendirmemiz gereken vesilelerdir” ifadelerini kullandı.

Başkan Torun’un konuşması şöyle devam etti;

BAYRAMLAR AYRICALIKLI GÜNLERDİR

“Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp kökleşmesine vesile olan ayrıcalıklı günlerdir. Aynı zamanda dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları manevi iklimin burçlarındandır. Bununla birlikte, bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp kökleşmesine vesile olan ayrıcalıklı günlerdir. Bayramlar vesilesiyle birbirimizle kaynaşıp kucaklaşmamızın bu açıdan önemi büyüktür. Bu düşüncelerle; İnegöllü hemşerilerimizin, Aziz Milletimizin ve Türk-İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, Türk-İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum"