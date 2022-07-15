BAYKAN’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin altıncı yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

MİLLETİMİZİN ÇOK AĞIR FATURALAR ÖDEMESİNE NEDEN OLMUŞTUR

“Bugüne kadar çok acı tecrübelerle yoğrulan ve Milli şuur sahibi olan Milletimizin, bundan böyle darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz kalkışması sırasında açıkça ortaya çıkmıştır." diyen Baykan, "24 Temmuz 1908’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin başlattığı darbe girişimi ve 23 Ocak 1913’te yine bu cemiyetin üyelerinin Bab-ı Ali Baskını sonucu meydana gelen darbe girişimi, muhtıralar ve askeri vesayetler günümüze kadar süregelmiş, siyasi tarihimizin birer kara lekesi olarak çok ciddi izler bırakmış ve Türkiye’nin ağır siyasi ve ekonomik bedellerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Kanlı 27 Mayıs 1960 darbesi sonucu Başbakan Adnan Menderes ve kabine üyesi üç bakanın Yassıada’da idam edilmesi halen acı bir hatıra olarak zihinlerimizdeki yerini korumaktadır. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucunda MSP’nin kapatılması ve Erbakan Hocamızın siyasi yasaklı olması, 28 Şubat kararları sonrasında ise 54. Hükümet’in düşürülmesi, Refah Partisi’nin kapatılması ve Erbakan Hocamız’ın yeniden siyasi yasaklı olması ülkemizin ve Milletimizin çok ağır faturalar ödemesine neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ İÇ SAVAŞA SÜRÜKLEMEK İSTEDİLER'

15 Temmuz kalkışmasının amacının ülkeyi iç savaşa sürüklemek olduğunu belirten Baykan, "Son olarak 15 Temmuz darbe kalkışmasını planlayanlar da, Ortadoğu’da ‘Arap Baharı’ süreci ve sonrasında meydana gelen gelişmelere rağmen bütünlüğünü koruyarak ayakta kalmayı başaran Türkiye’yi, kargaşaya ve hatta iç savaşa sürüklemek istemişlerdir." şeklinde konuştu.

AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMIŞTIR

"Yeniden Refah Partisi olarak kim tarafından yapılırsa yapılsın, kime karşı yapılmış olursa olsun, ülkemizi kaos ortamına sürükleyecek her türlü darbe girişiminin ve oyunun karşısında olduğumuzu bir kez daha en güçlü şekilde ifade etmek isteriz." vurgusu yapan Baykan, "Bugüne kadar çok acı tecrübelerle yoğrulan ve Milli şuur sahibi olan Milletimizin de bundan böyle darbe heveslilerine kolay kolay teslim olmayacağı 15 Temmuz kalkışması sırasında açıkça ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin düşmanı iç ve dış mihrakların her türlü art niyetli planının bertaraf olmasını, ülke olarak bölünmez bütünlüğümüzün, Millet olarak birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz." dedi.