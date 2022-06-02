BEKO KAYAOĞLU TİCARET 3. ŞUBESİ AÇILDI

Beko Kayaoğlu Ticaret’in 3. Şubesi Turgutalp Mahallesi İstiklal Caddesi, belediye meydanında açılışı gerçekleşti.

Kayaoğlu Ticaret kurucusu Tolga Kaya “30. yılımızda yeni mağazamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılış programımıza katılım sağlayan değerli ilçe protokolümüze teşekkür ediyorum.” Dedi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYORLAR

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise “30 yıldır İnegöl’ümüzde kaliteli hizmeti sunan Kayaoğlu Ticaret’e İnegöl adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şehrimizin merkezinde güzel bir mağazanın açılışı gerçekleşiyor. İnegöl’de açılan her iş yeri ekonomimize ve istihdama katkı sunuyor. Ekonomik çalkantıların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç sanayicimizin iradesi cesareti ile tüccarımızın iradesi ve cesareti ile yine şehrimiz büyüyerek devam ettiriyor.” Dedi.

CESARETLERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Bugün yine güzel bir günde güzel bir işletmenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası ekonomik değer üretecek istihdam oluşturacak. Tabi Kaya ailesi İnegöl’e yaraşır yakışır işler yaptılar yapmaya da devam ediyorlar. Şartlar ne olsun çalışmaya devam ediyorlar. Ekonomik sıkıntıları aşmak için üretmek yeni yeni tesisler açmak gerekiyor. Üretim kalkınma yoksa ihracat yoksa sıkıntı var demektir. Ben cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Ben işletmenin kendilerine ve İnegöl’ümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

HAYIRLI OLSUN

İlçe kaymakamı Eren Arslan “Kıymetli mesai arkadaşlarım ilçemizin çok değerli sakinleri. Bu güzel günde herkesi selamlıyorum. Bizim yaptığımız işler içinde en mutlu edenleri bir işyerinin açılışını yapmak. Açılan her iş yeri ülkenin ekonomik değerinin yükselmesi demek. Kayaoğlu ailesi İnegöl’de örnek bir esnaflık sergiliyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu açılan yeni şubenin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Yapılan duaların ardından işyerinin açılış kurdelesi kesildi.