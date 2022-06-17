BEŞİNCİ MEVSİMİN MİNİKLERİ KARNELERİNİ ALDI

İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kreşinde eğitim alan öğrenciler için kreş bahçesinde karne töreni düzenledi. Minik öğrencilere karnelerini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti.

İnegöl Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmet vermeye başlayan ve 2022 yılı Şubat ayı itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Merkezi binasındaki yerinden Süleymaniye Mahalle Konağına taşınan Beşinci Mevsim Kreşinde bugün karne heyecanı yaşandı. Hali hazırda 24 öğrenci ile 3 sınıfta hizmet verilen kreşte 3-5 yaş aralığındaki 12 kız ve 12 erkek öğrenci için Beşinci Mevsim Kreşi bahçesinde karne töreni düzenlendi.

EV SICAKLIĞINDA KREŞ

Öğrenciler ve velilerin katıldığı törende Belediye Başkanı Alper Taban da miniklerin karne heyecanına ortak oldu. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Bu yıl kreşimizi Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizden bu binaya aldık. Burada da bir ev sıcaklığı oluştuğunuz ve memnuniyeti görebiliyoruz. Çocuklarımızı da ziyaret ettim dönem içerisinde. Ben çalışma arkadaşlarımıza yıl boyunca verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Siz değerli velilerimize de çocuklarınızı güvenip bizlere emanet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler her bir çocuğumuza kendi evladımız gibi yaklaşarak eğitimlerini almaları noktasında gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin hayata iyi hazırlanması hususunda anne babalarımız gibi bizler de çaba harcıyoruz. Bugün de evlatlarımız karne alıyorlar. Heyecanlılar. Bizler de bu heyecana ortak olmak istedik. Önemli olan burada verilen karnelerden ziyade çocukların hayata hazır olması. Ben çocuklarımızı da kutluyorum ve iyi tatiller diliyorum” dedi.

Konuşma sonrası minik öğrencilerin karnelerini de Başkan Taban ile Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa takdim etti.