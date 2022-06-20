BİLALKÖY FAİK DENİZ İLKOKULU İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Bilalköy Faik DENİZ İlkokulu İçin Protokol İmzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlçemizin önemli değerlerinden biri olan emekli öğretmen Şair Faik Deniz adına hayırsever Sabahattin Gökhan tarafından yaptırılacak olan iki derslikli prefabrik ilkokul binası yapımı ile ilgili Kaymakamlık Makamında protokol imzalandı.

Çevre düzenlemesinin İnegöl Belediyesi tarafından yapılması ve önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan "Bilalköy Faik Deniz İlkokulu" binasının yapımı için imza protokolü, Hayırsever Sebahattin Gökhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ve Kaymakamımız Sayın Eren Arslan tarafından kaymakamlık makamında imzalandı.

İmza töreninde Bilalköy Mahalle Muhtarı Ayşe Günhan da hazır bulundu. Hayirseverimize teşekkür ediyor Faik Deniz hocamıza da sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

Yeni okul binamız hayırlı olsun."