BURSA 3’NCÜSÜ İNEGÖL’DEN

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından yürütülen fikrî ve sınaî mülkiyet çalışmalarının değerlendirilmesi ve 9. Science Expo organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen Bursa Patent Hackathonu etkinliğinde dereceye giren ekiplere ödülleri BTSO Toplantı Salonunda düzenlenen törenle verildi.

Programa, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Uluslararası Patent Birliği Başkanı Dinçer Toprak, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilim ve Teknoloji İnovasyon Dairesi Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, Bursa İl MEM Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Fikri mülkiyet hakları konusunda MEB politikalarının ve bu konuda verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Fikri mülkiyet konusundaki çalışmaların okullarımızda öğrencilerimizin üretme refleksi ile yetişmesine ve ülkemizin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Fikri mülkiyet hakları kapsamında patent, faydalı model marka ve tasarım konularında Bursa'da önemli mesafe kat ettik. Şubat-Haziran arasında mesleki eğitim veren kurumlarımız tarafından yapılan başvuru sayısı bin 100'e ulaştı. Bunun yanında devreye giren hayat boyu öğrenme kurumlarımızın başvuruları 2 bin civarında gerçekleşti. Diğer kurumlarımızı da kattığımız zaman 3 bin 500'ü aşkın bir başvuru gerçekleşti. Bu alanda emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Sanayi kenti olan Bursa'da fikri mülkiyet konusunda yapılan başvuruların %70'i eğitim kurumlarından geldi. Bursa'daki eğitim kurumlarımızda fikri mülkiyet faydalı model ve patent algısı yaygınlaştı. Bu çalışmalar ülkemizin gelişmesine de uzay ve havacılık ile ilgili liseler kurulmaya başladı. Hazırlık sınıfı olan havacılık mesleki teknik Anadolu lisesi kentimizde de GUHEM kurulacak. İnşallah buradaki öğrencilerimizin tüm ihtiyaçları karşılanabilecek. Bu konuda da bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli rol oynadığını ifade eden Serkan Gür, "Bursa Patent Hackathonu etkinliğinde derece alsın ya da almasın katılan tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik ederek hayatlarına dokunan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Bir tasarımcı için her şeyin bir çizgiyle başladığını belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimiz kapsamında bizler için de her şey bir fikirle başlıyor. Biz biliyoruz ki bütün icraatlar ve yenilikler bir fikirle başlıyor. Bundan önce çok fikrim var ama hayata geçirecek mekanizma bulamıyorum şikâyeti vardı. Bakanlığımız bu mekanizmayı kurmuş durumda. Artık fikrim var hayata geçiremiyorum bahanemiz yok. Bakanlığımız son iki yılı fikri ve sınaî mülkiyet hakları yılı olarak öne çıkardı. Bu konuda yapılan çalışmalar artık her geçen gün artarak devam ediyor. Biz de ülke olarak, il olarak bu işe dört elle sarıldık. Her geçen gün bu motivasyonumuz artıyor. Çalışmalarımızda destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Programda ayrıca İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ve Uluslararası Patent Birliği Başkanı Dinçer Toprak'ın katılımıyla "Daha İyi Bir Gelecek için Fikrî Mülkiyet ve Gençlik" temalı bir panel de gerçekleştirildi.

Program sonunda Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi Genel Müdür Halit Mirahmetoğlu adına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilim ve Teknoloji İnovasyon Dairesi Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu'na ve Bursa Patent Hackathonu ödül sponsoru Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz'e ve yarışmada görev alan jüri üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

"Bursa Patent Hackathonu", Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 ve 10 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen Türkiye'nin Bilim Festivali 9. Science Expo organizasyonu kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) iş birliğinde Destek Patent sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Başvuru yapan 100 ekip içinden belirlenen farklı türlerdeki 10 liseden ekibin katılımıyla organize edilen ve 2 gün süren hackathon süresince öğrenciler, "havacılık ve uzay sistemleri" ana teması altında orman yangınları, müsilaj ve uzay çöpleri başlıklı vakalara çözümler üreterek bu çözümleri için patent dosyalarını hazırladı.

"Yenilikçi Fikirlerini Patentle Bursa" sloganı ile yapılan ve tema özelindeki eğitimlerin de gerçekleştirildiği hackathon ile liselerde fikrî ve sınaî mülkiyet alanlarında farkındalık oluşturulması ile öğrencilerin teknik bilgilerle donatılarak ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesi amaçlanıyor.

"Havacılık ve uzay sistemleri" ana başlığındaki vakalara ürettikleri çözümler için patent dosyalarını hazırlayana ekipler, belirlenen ödüllere ulaşmak için alan uzmanlarından oluşan jüri karşısında sunum yaptılar.

BURSA 3.LÜĞÜ İNEGÖLDEN

9. Science Expo organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen Bursa Patent Hackathonu etkinliği jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi, ikinciliği Tofaş Fen Lisesi' nin aldığı yarışmada ilçemiz Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Uzay Sistemlerinden Yararlanarak Orman Yangınlarına Müdahale Etme" projesi ile üçüncü oldu.