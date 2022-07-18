BURSA MEVLEVİHANESİ'NDE SONA DOĞRU



Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları sürdürülen 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi’nin son yapısı olan Haremlik–Selamlık binasında kaba inşaat tamamlanırken, Semahane bölümünde ahşap montaj işçilikleri hızla devam ediyor.

Bursa’da 8500 yıllık arkeoparktan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda eşsiz eserlere sahip olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi marifetiyle adeta açık hava müzesine dönüşüyor. Kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni tekrar gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda Mevlevîliğin önemli isimlerinden Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan yapıyı aslına uygun şekliyle ayağa kaldırıyor. ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi’ olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle kente kazandırılıyor.

Mevlevihane’nin son yapısı olan ve günümüzde bulunmayan Haremlik-Selamlık bölümünün olduğu alanda, Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapıldı. Kazı çalışmalarının ardından başlayan imalatta, üç katlı binanın kaba inşaatı tamamlandı. Semahane bölümünde ise ahşap montaj işçilikleri hızla sürüyor.

“BÖLGEYE DEĞER KATACAK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1615 yılında inşa edilen tarihi yapının aslına uygun olarak mevlevihane olarak kullanılacağını söyledi. Son yapının da artık ayağa kaldırıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri ile yine Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesinde, Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzenlemelerle birlikte, bu alanı bütünleyen Mevlevihane tamamlandığında mükemmel bir eser olacak. Buranın hem Bursa içinden hem de dışından tam bir ziyaret alanına dönüşeceğine inanıyorum” dedi.

