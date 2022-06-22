BURSA, TARİHİ MEYDANINA KAVUŞUYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımı hızla devam ediyor. Bina zemin kata kadar indirilirken, tarihi meydan da iyice gün yüzüne çıkmaya başladı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak projede artık sona yaklaşılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen projesi kapsamında toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlanmıştı. Proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımı için başlatılan süreç de hızla devam ediyor. Binanın bodrum katlarının kullanılacak olması nedeniyle yıkım kontrollü şekilde devam ederken, bina zemin kata kadar indirildi. Zemin katın da yıkılmasının ardından açığa çıkan alanda uygulama projesinin startı verilecek.

TARİHE SAYGI PROJESİ

Projenin rant değil tarihi saygı projesi olduğunun altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa'daki bu hazinenin ortaya çıkarılması gibi bir hayal var. Binalar yıkıldıkça, Ulu Cami’nin minareleri göründükçe, çok olumlu dönüşler aldım. Teşekkürler aldım. Proje tamamlandığında, çok daha davetkar bir hanlar bölgesi göreceğiz. Otoparkı ile turist otobüslerinin park alanı ile insanların rahatlıkla dolaşabileceği alanı ile harika bir meydan ortaya çıkacak. Önümüzdeki yılsonuna kadar inşallah bu çalışmaların tamamını bitirmeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.